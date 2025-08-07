УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:40

В Екатеринбурге 21 августа состоится паблик-ток «Коммуникационный ландшафт города»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге 21 августа в 19.00 состоится паблик-ток «Коммуникационный ландшафт города». Мероприятие пройдет на сцене фестиваля «Атмофест» по адресу: ул. Гражданская, 21 (набережная за Макаровским мостом), рассказали организаторы.

В Екатеринбурге 21 августа состоится паблик-ток «Коммуникационный ландшафт города»
Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Дискуссия состоится под эгидой Национального рекламного форума Регионы (который пройдет в Екатеринбурге 18-19 сентября) и при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал).

Участники обсудят, как город коммуницирует с жителями через общественные пространства, рекламные носители, малые архитектурные формы, а также арт-объекты.

Среди спикеров заявлены вице-президент АКАР, директор АКАР Урал, Василий Рубан, арт-директор брендингового агентства «Штольцман и Кац» Екатерина Зубакова, креативный директор Be Brand People Юрий Ефремов, креативный директор медийного агентства AMG Елизавета Янченко, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг», старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета Евгений Потапов, директор фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» Юлия Сорокина.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.08.2025 АКАР Урал открыло прием заявок на участие в Рейтинге региональных рекламных агентств УрФО

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) ...

29.05.2025 В жюри «Первого регионального фестиваля рекламы» войдут более 30 ведущих экспертов со всей России

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. Более 30 ведущих экспертов со всей России войдут в состав жюри «Первого регионального ...

28.04.2025 В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября пройдет Национальный рекламный форум Регионы

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября 2025 года в рамках Национальной недели HR и рекламы ...

26.03.2010 Коротко о событиях на месяц

29 марта в 11.00 в конференц-зале Министерства строительства Свердловской области Союз предприятий строительной ...

25.03.2010 Коротко о событиях на месяц

26 марта в 11.00 состоится видеоконференция с главами муниципальных образований Свердловской области «Подготовка к ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.