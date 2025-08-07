В Екатеринбурге 21 августа состоится паблик-ток «Коммуникационный ландшафт города»

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге 21 августа в 19.00 состоится паблик-ток «Коммуникационный ландшафт города». Мероприятие пройдет на сцене фестиваля «Атмофест» по адресу: ул. Гражданская, 21 (набережная за Макаровским мостом), рассказали организаторы.Дискуссия состоится под эгидой Национального рекламного форума Регионы (который пройдет в Екатеринбурге 18-19 сентября) и при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал).Участники обсудят, как город коммуницирует с жителями через общественные пространства, рекламные носители, малые архитектурные формы, а также арт-объекты.Среди спикеров заявлены вице-президент АКАР, директор АКАР Урал, Василий Рубан, арт-директор брендингового агентства «Штольцман и Кац» Екатерина Зубакова, креативный директор Be Brand People Юрий Ефремов, креативный директор медийного агентства AMG Елизавета Янченко, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг», старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Гуманитарного университета Евгений Потапов, директор фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» Юлия Сорокина.