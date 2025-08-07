В Екатеринбурге 21 августа состоится паблик-ток «Коммуникационный ландшафт города»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) ...29.05.2025 В жюри «Первого регионального фестиваля рекламы» войдут более 30 ведущих экспертов со всей России
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. Более 30 ведущих экспертов со всей России войдут в состав жюри «Первого регионального ...28.04.2025 В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября пройдет Национальный рекламный форум Регионы
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. В Екатеринбурге с 18 по 19 сентября 2025 года в рамках Национальной недели HR и рекламы ...26.03.2010 Коротко о событиях на месяц
29 марта в 11.00 в конференц-зале Министерства строительства Свердловской области Союз предприятий строительной ...25.03.2010 Коротко о событиях на месяц
26 марта в 11.00 состоится видеоконференция с главами муниципальных образований Свердловской области «Подготовка к ...