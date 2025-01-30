УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:05

В Свердловской области выявили 2,3 тонны непроверенного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Уральское управление Россельхознадзора выявило нарушения на предприятии ООО «ТД «Березовское», говорится в сообщении ведомства.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что компания официально приостановила производство молочной продукции еще в июне 2025 года. Однако 11 августа в системе «Меркурий» была зафиксирована выработка 2,3 т сливочного масла, которое поступило в магазины и соцучреждения.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что такие действия нарушают требования Технических регламентов Таможенного союза, а безопасность и качество масла не могут быть подтверждены. В отношении нарушителя будут приняты меры реагирования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.01.2025 В Свердловской области выявили 20 тонн некачественного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение ...

01.11.2024 Россельхознадзор выявил фальсифицированное масло в Челябинске

УрБК, Челябинск, 01.11.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило фальсифицированное масло в ...

19.07.2022 Свердловский Россельхознадзор выявил производителя 76 тонн фальшивого сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении ...

11.09.2020 Челябинский Россельхознадзор пресек продажу 1,6 тонны масла без документов о безопасности продукции

УрБК, Челябинск, 11.09.2020. На Южном Урале пресечена реализация 1,3 т сливочного масла и 0,3 т шоколадного масла без ...

27.12.2017 В магазинах Свердловской области реализуют сливочное масло «Золотые луга» с бактериями кишечной палочки

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило несоответствие сливочного ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.