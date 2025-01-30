В Свердловской области выявили 2,3 тонны непроверенного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Уральское управление Россельхознадзора выявило нарушения на предприятии ООО «ТД «Березовское», говорится в сообщении ведомства.



В ходе внеплановой проверки было установлено, что компания официально приостановила производство молочной продукции еще в июне 2025 года. Однако 11 августа в системе «Меркурий» была зафиксирована выработка 2,3 т сливочного масла, которое поступило в магазины и соцучреждения.



В Россельхознадзоре подчеркнули, что такие действия нарушают требования Технических регламентов Таможенного союза, а безопасность и качество масла не могут быть подтверждены. В отношении нарушителя будут приняты меры реагирования.