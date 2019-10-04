УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:55

ВЦИОМ: Россиянам для счастья в среднем нужно 227 тыс. рублей в месяц

Россиянам для счастья в среднем нужно 226 тыс. 921 руб. в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, пишут РИА Новости.

По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился более чем в два раза.

«Рост номинальной стоимости «счастья» обусловлен в первую очередь ростом цен», — считает эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

Отмечается, что жителям Москвы и Санкт-Петербурга в среднем нужно 694 тыс. 353 руб., из других крупных городов — 175 тыс. 739 руб., из небольших муниципалитетов — 193 тыс. 996 руб.

Также в исследовании говорится, что у 42% россиян есть запасы денег, которые приносят им счастье и удовлетворение.
