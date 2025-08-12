Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,8%

УрБК, Москва, 12.08.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2959 пунктов. С момента ...07.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,2%
УрБК, Москва, 07.02.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 965 пунктов. С момента ...05.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,4%
УрБК, Москва, 05.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 905 пунктов. С момента ...23.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,2%
УрБК, Москва, 23.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 936 пунктов. С момента ...15.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,4%
УрБК, Москва, 15.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...