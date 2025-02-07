УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:56

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,2%

УрБК, Москва, 12.08.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2959 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель снизился на 0,2%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,2%

УрБК, Москва, 07.02.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 965 пунктов. С момента ...

03.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 03.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 930 пунктов. С момента ...

27.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,3%

УрБК, Москва, 27.01.2025. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 910 пунктов. С момента ...

23.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,2%

УрБК, Москва, 23.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 936 пунктов. С момента ...

15.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,4%

УрБК, Москва, 15.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (265)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18