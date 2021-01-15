УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:54

В Свердловской области стартовал прием заявок в образовательный проект «Школа фермера»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. На Среднем Урале 18 августа стартовал прием заявок в образовательный проект «Школа фермера», организованный Россельхозбанком при поддержке правительства Свердловской области, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона на базе Уральского государственного аграрного университета, а также при участии специалистов Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, проект проходит в регионе уже в шестой раз. Обучение начнется в конце сентября и завершится в конце декабря вручением дипломов. Всего в «Школе фермера» в Свердловской области прошли обучение более 140 слушателей — это как начинающие фермеры, так уже и действующие сельхозпредприниматели.

Обучение является бесплатным и проходит в формате онлайн, что удобно для каждого слушателя. Образовательная программа включает лекции по менеджменту, сбыту, маркетингу, экономике и бухгалтерии предприятия, юридическим вопросам, бизнес-планированию. Лекции читают преподаватели Уральского государственного аграрного университета, эксперты Министерства АПК, специалисты Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства, ведущие эксперты по маркетингу, нотариусы, юристы, бухгалтера.

В этом году впервые в Свердловской области в рамках лекций по специализации будут часы по рыбоводству — это развивающееся направление в регионе.

Чтобы принять участие в «Школе фермера», необходимо до 5 сентября отправить заявку на участие, указав ФИО и контакты, на электронную почту.
