УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:39

Дорожные службы Екатеринбурга выполнили 90% плана по нанесению разметки

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Дорожные службы Екатеринбурга выполнили 90% плана по нанесению разметки. Специалисты нанесли почти 287 тыс. кв. м из 320 тыс. кв. м. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В частности, на 921 адресе были размечены пешеходные переходы, из которых 215 расположены вблизи школ.

Разметку в городе наносят 12 единиц техники, из них шесть передвижных котлов и шесть машин, наносящих линии.

Отметим, что в сентябре планируется повторное нанесение части разметки на магистральных улицах термопластиком, для сохранения ее на зимний и весенний периоды.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.06.2025 В Екатеринбурге обновление дорожной разметки подходит к концу

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге обновление дорожной разметки подходит к концу. Сейчас работы выполнены ...

27.12.2021 Екатеринбург закупил новую технику для нанесения дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. В автопарке МБУ «Центр организации движения» появилась новая техника для нанесения ...

02.04.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил изыскать дополнительные средства на обновление дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился изыскать дополнительные средства на ...

13.06.2019 В Екатеринбурге с 1 июля начнется второй этап работ по разметке автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Екатеринбурге Муниципальный Центр организации движения (ЦОД) выполнил 47% от ...

20.04.2016 В Екатеринбурге приступили к нанесению разметки на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2016. В Екатеринбурге специальные службы приступили к нанесению разметки на объектах ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (341)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18