Сегодня, 13:56

УБРиР открыл дополнительный офис в городе Слободском Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл дополнительный офис в городе Слободском Кировской области по ул. Советская, 87а. Об этом пишет пресс-служба финансовой организации.

Новое отделение работает по будням с 9 до 18 часов. В нем доступны все основные услуги банка для физических лиц: платежи, переводы, оформление вкладов и потребительских кредитов, в том числе — под залог недвижимости и авто, выпуск и обслуживание банковских карт. В помещении расположена отдельная комната с банкоматом для совершения операций в конфиденциальной обстановке, а также установлено оборудование для работы с биометрическими данными.

«Город Слободской сегодня является одним из крупнейших промышленных центров Кировской области, в котором мы видим высокий экономический потенциал. Открытие дополнительного офиса является важным этапом в развитии нашего многолетнего партнерства с коммерческими и бюджетными организациями города. Теперь, чтобы проконсультироваться по всем нашим продуктам, снять и внести наличные средства, больше не нужно ездить в Киров: отделение расположено в самом центре Слободского. Будем рады видеть в нашем офисе всех слободчан и жителей ближайших населенных пунктов», — сказал президент УБРиР Алексей Долгов.

Отметим, что филиальная сеть УБРиР включает на сегодняшний день более 100 точек продаж. В Кировской области банк представлен тремя дополнительными офисами.
