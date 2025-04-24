Средний размер запрошенных потребкредитов в РФ в июле вырос на 16%

УралБизнесКонсалтинг
УрБК, Москва, 13.08.2025. Средний размер запрошенных потребительских кредитов в РФ в июле 2025 года составил 753 тыс. 689 руб. Этот показатель увеличился на 16,1% по сравнению с июнем 2025-го (649 тыс. 129 руб.) и на 8,1% относительно аналогичного месяца прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании компании «Финуслуги».

Самые большие суммы запрашивали в Татарстане (1 млн 547 тыс. 011 руб.), Москве (1 млн 122 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (1 млн 050 тыс.), Московской области (997 тыс.), а также в Чувашской Республике (881 тыс.)

Отмечается, что наибольший размер кредита приходился на заемщиков с ученой степенью (1,52 млн руб.) и граждан, имеющих два и больше высших образований (1,26 млн руб.).
