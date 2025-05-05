УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:39

Выручка сервисов музыкального стриминга в России за год выросла в 1,5 раза

УрБК, Москва, 13.08.2025. Выручка сервисов музыкального стриминга в России в 2024 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 38 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании J’son & Partners Consulting, пишут «Ведомости».

Уточняется, что 98,2% доходов участникам рынка принесла подписка, в то время как от рекламы они получили лишь 1,8%.

Общее число подписчиков за год выросло на 52%, до 75,5 млн человек.

По оценке аналитиков, одним из драйверов рынка является увеличение числа пользователей экосистем, а главное — слушателей музыки внутри них.
