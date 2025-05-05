Выручка сервисов музыкального стриминга в России за год выросла в 1,5 раза

УрБК, Москва, 05.05.2025. Выручка 30 российских авиаперевозчиков в 2024 году составила 1,7 трлн руб. По сравнению с ...19.07.2024 Количество подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросло на 53 млн человек
УрБК, Москва, 19.07.2024. В I полугодии 2024 года количество подписчиков онлайн-кинотеатров выросло на 44% год к году. ...27.10.2023 «МегаФон»: Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана»
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана», где рассчитывается объем ...15.03.2022 Выручка российских аптек в начале марта выросла в несколько раз
УрБК, Москва, 15.03.2022. Выручка российских аптечных сетей в первые две недели марта выросла в несколько раз по ...12.02.2013 J’son & Partners Consulting: к 2017 году оборот рынка мобильного банкинга достигнет 1,8 трлн руб
УрБК, Москва, 12.02.2013. Оборот российского рынка электронных платежных систем (ЭПС) в 2012 году составил 1 811 млрд ...