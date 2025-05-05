Выручка сервисов музыкального стриминга в России за год выросла в 1,5 раза

Материалы по теме

Выручка российских авиакомпаний за 2024 год выросла на 23%

УрБК, Москва, 05.05.2025. Выручка 30 российских авиаперевозчиков в 2024 году составила 1,7 трлн руб. По сравнению с ...

Количество подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросло на 53 млн человек

УрБК, Москва, 19.07.2024. В I полугодии 2024 года количество подписчиков онлайн-кинотеатров выросло на 44% год к году. ...

«МегаФон»: Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Екатеринбург вошел в топ-30 городов по «Индексу меломана», где рассчитывается объем ...

Выручка российских аптек в начале марта выросла в несколько раз

УрБК, Москва, 15.03.2022. Выручка российских аптечных сетей в первые две недели марта выросла в несколько раз по ...

J’son & Partners Consulting: к 2017 году оборот рынка мобильного банкинга достигнет 1,8 трлн руб

УрБК, Москва, 12.02.2013. Оборот российского рынка электронных платежных систем (ЭПС) в 2012 году составил 1 811 млрд ...