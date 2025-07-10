УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:10

Почти 80% россиян не имеют опыта инвестирования

УрБК, Москва, 13.08.2025. Опыт инвестирования имеет только 21% опрошенных россиян. Из них более половины — начинающие инвесторы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Евразийским рейтинговым агентством (ЕРА) при участии исследовательского центра Russian Field, пишет ТАСС.

7% респондентов имеют стаж инвестирования от одного до трех лет. 5% — менее одного года. Большинство россиян, а именно 77%, не проявляют заинтересованности в инвестициях или сталкиваются с отсутствием необходимых ресурсов.

Отмечается, что наиболее активно инвестируют люди в возрасте 18-29 лет. Доля этой категории составляет 30%. Обычно инвестиции осуществляют финансово благополучные респонденты с высшим образованием.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.07.2025 Почти 40% россиян не имеют никаких сбережений

УрБК, Москва 10.07.2025. 38% опрошенных россиян не имеют никаких сбережений. Об этом говорится в исследовании сервиса ...

16.07.2024 15% опрошенных россиян регулярно сталкивались с задержкой зарплаты

УрБК, Москва, 16.07.2024. 47% россиян никогда не сталкивались с задержкой зарплаты на текущем месте работы, 15% ...

15.02.2021 Более 90% россиян не имеют опыта инвестирования на фондовом рынке

УрБК, Москва, 15.02.2021. Только 9% россиян имеют опыт инвестирования на фондовом рынке. Об этом свидетельствуют ...

28.10.2015 Больше половины россиян не имеют банковских вкладов

Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра ...

28.10.2015 Superjob: больше половины россиян не имеют банковских вкладов

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (286)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18