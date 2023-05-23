Российские банки будут получать более точную информацию о доходах заемщиков

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...20.01.2021 Российские банки и МФО могут получить доступ к информации о покупках граждан
УрБК, Москва, 20.01.2021. Банк России рассматривает возможность предоставления кредиторам информации о транзакционной ...12.09.2019 Российские БКИ получат данные о доходах заемщиков
УрБК, Москва, 12.09.2019. Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой ...19.05.2016 Банки получили право получать налоговые справки россиян
УрБК, Москва, 19.05.2016. Российское банки добились доступа к налоговым справкам (2-НДФЛ) заемщиков для подтверждения ...18.04.2014 Банки будут получать информацию о доходах граждан от ФНС и ПФР
УрБК, Москва, 18.04.2014. Банки смогут получать информацию о доходах граждан от Федеральной налоговой службы и ...