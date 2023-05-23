УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:27

Российские банки будут получать более точную информацию о доходах заемщиков

УрБК, Москва, 13.08.2025. Банк России утвердил дорожную карту перехода на использование максимально актуальных данных о доходах граждан при предоставлении кредитов и займов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные регулятора.

Информация о доходах будет доступна кредиторам мгновенно через электронную систему «Цифровой профиль» с разрешения самих граждан. Речь идет о базах данных ФНС России, Социального фонда России и других официальных источниках.

Новый механизм начнет полноценно функционировать с марта 2026 года. Данная схема призвана повысить точность оценки заемщиков и уменьшить риски, связанные с ростом долговой нагрузкой населения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...

20.01.2021 Российские банки и МФО могут получить доступ к информации о покупках граждан

УрБК, Москва, 20.01.2021. Банк России рассматривает возможность предоставления кредиторам информации о транзакционной ...

12.09.2019 Российские БКИ получат данные о доходах заемщиков

УрБК, Москва, 12.09.2019. Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой ...

19.05.2016 Банки получили право получать налоговые справки россиян

УрБК, Москва, 19.05.2016. Российское банки добились доступа к налоговым справкам (2-НДФЛ) заемщиков для подтверждения ...

18.04.2014 Банки будут получать информацию о доходах граждан от ФНС и ПФР

УрБК, Москва, 18.04.2014. Банки смогут получать информацию о доходах граждан от Федеральной налоговой службы и ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (265)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18