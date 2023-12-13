Более 200 тыс. свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. 207 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать из страны из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону. Напомним, что выезд заграницу запрещен при долгах свыше 30 тыс. руб. При этом, в случае долгов по алиментам или возмещению морального вреда для запрета достаточно 10 тыс. руб. Узнать об ограничении в праве выезда возможно через сервис «О ходе исполнительного производства» в личном кабинете на сайте Госуслуги.

