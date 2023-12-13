УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:27

Более 200 тыс. свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. 207 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать из страны из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Напомним, что выезд заграницу запрещен при долгах свыше 30 тыс. руб. При этом, в случае долгов по алиментам или возмещению морального вреда для запрета достаточно 10 тыс. руб.

Узнать об ограничении в праве выезда возможно через сервис «О ходе исполнительного производства» в личном кабинете на сайте Госуслуги.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2023 Более 530 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Свердловской области с начала 2023 года ограничены в праве выезда за границу РФ более ...

08.07.2022 Более 360 тыс. жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Более 360 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ...

12.08.2020 Более 118 тыс. жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов

Из-за долгов 118 тыс. 871 житель Свердловской области не могут выехать за пределы Российской Федерации. Об этом ...

12.08.2020 Более 118 тыс. жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2020. Из-за долгов 118 тыс. 871 житель Свердловской области не могут выехать за пределы ...

11.06.2019 Более 95 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за долгов

С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 95 тыс. постановлений о временном ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (265)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18