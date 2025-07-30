В Екатеринбурге в День города продлят работу общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В центре Екатеринбурга на время праздничных мероприятий в честь Дня Воздушно-десантных ...

В центре Екатеринбурга 2 августа на время праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта

В Екатеринбурге в День города проезд на общественном транспорте и уличная парковка будут бесплатными

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Екатеринбурге в День города, 16 августа, проезд на всех видах городского ...