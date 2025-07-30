УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:20

В Екатеринбурге в День города продлят работу общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Екатеринбурге в День города продлят работу общественного транспорта до часа ночи 17 августа. Также проезд на нем в праздничный день 16 августа будет бесплатным, сообщает департамент информполитики города.

Кроме того, к 22.00 16 августа будет обеспечено накопление подвижного состава транспорта на главных улицах города. На время проведения праздничных мероприятий движение по некоторым участкам будет прекращено.

Увидеть полный перечень перекрытий и мест, где будет запрещена парковка транспортных средств, включая СИМ, а также ознакомиться с программой Дня города можно в специальном разделе официального портала Екатеринбурга.
