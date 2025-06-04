Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в июле подорожали на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,6%, до 127 тыс. руб. за «квадрат», говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.



При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц почти не изменилось (+0,1%). Спрос на объекты (число просмотренных объявлений) в летний период постепенно растет.



В целом во всех городах-миллионниках РФ стоимость квартир в июле выросла на 0,3%, до 143 тыс. руб. за кв. м.