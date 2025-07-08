УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:24

Средний размер платежа по ипотеке в России за восемь лет вырос на 29-43%

УрБК, Москва, 11.08.2025. Средний размер платежа по ипотеке в РФ на новое жилье за последние восемь лет увеличился на 29%, на вторичное — на 43,4%. Такие данные приводит «Домклик», сообщает ТАСС.

Платежи по рыночной ипотеке, взятой в текущем году, достигли в среднем 35-40 тыс. руб. в месяц. Это составляет примерно четверть от ежемесячного дохода заемщиков.

Отмечается также, что рост зарплат населения за период с 2017 года по 2025 год составил 157%, что, по мнению аналитиков, снижает стоимость обслуживания ипотеки и позволяет гасить ее досрочно.
