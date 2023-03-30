УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 09:05

Минпромторг дополнительно профинансирует программу льготного автокредитования на 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.08.2025. Минпромторг РФ дополнительно профинансирует программу льготного автокредитования на 10 млрд руб. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что дополнительная поддержка должна помочь российским автопроизводителям.

Отметим, что в нынешнем году на льготное автокредитование предусмотрено финансирование в объеме 36 млрд руб.
