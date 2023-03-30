Минпромторг дополнительно профинансирует программу льготного автокредитования на 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.03.2023. Минпромторг РФ возобновит программу льготного автокредитования для некоторых категорий ...06.09.2019 Минпромторг связал падение продаж автомобилей в РФ со снижением реальных доходов граждан
УрБК, Москва, 06.09.2019. Минпромторг считает главной причиной падения продаж новых автомобилей в России снижение ...11.05.2017 Правительство РФ продлило программу льготного автокредитования на 2017 год
УрБК, Москва, 11.05.2017. Правительство РФ продлило программу льготного автокредитования на 2017 год. Соответствующее ...06.07.2015 Программа утилизации автомобилей продлена до конца года
УрБК, Москва, 06.07.2015. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении дополнительных 5 млрд ...12.10.2011 Программа льготного автокредитования на 2012 год продлена не будет
УрБК, Москва, 12.10.2011. Программа льготного автокредитования не будет продлена на 2012 год, сообщил заместитель ...