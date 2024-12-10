Число хищений с банковских карт россиян снизилось на 9%

Материалы по теме

Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.12.2024. В III квартале 2024 года злоумышленники похитили у клиентов банков 9,3 млрд руб., что в 1,9 ...

В России во II квартале злоумышленникам удалось похитить со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей

В России за апрель-июнь банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем ...

В РФ в I квартале 2024 года банки предотвратили хищение 2 трлн рублей и отразили почти 13,9 млн кибератак

В I квартале 2024 года российские банки предотвратили хищение с клиентских счетов 2 трлн руб. и отразили почти 13,9 млн ...

