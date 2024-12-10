УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 13:44

Число хищений с банковских карт россиян снизилось на 9%

УрБК, Москва, 08.08.2025. В России за II квартал зафиксировали 273,1 тыс. случаев хищений с банковских карт на общую сумму 6,3 млрд руб. Эти показатели оказались ниже средних значений предыдущих четырех кварталов на 8,9% и 15,9%, соответственно. Об этом говорится в материалах Банка России.

За апрель-июнь банкам удалось отразить порядка 38,7 млн попыток совершения мошеннических операций. По сравнению со средними значениями за последние четыре квартала показатель вырос в 1,5 раза. В целом кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн руб.

Также по инициативе Центробанка было заблокировано свыше 20 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также более 13 тыс. фишинговых сайтов и страниц в соцсетях.
