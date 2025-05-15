Объем интернет-торговли в России в первом полугодии вырос на 36%

Материалы по теме

Объем интернет-торговли в России в I квартале вырос на 36%

УрБК, Москва, 15.05.2025. Объем интернет-торговли в России в I квартале 2025 года составил 2,6 трлн руб., что на 36% ...

Объем интернет-торговли в РФ за январь-сентябрь превысил 6 трлн рублей

УрБК, Москва, 18.11.2024. Объем интернет-торговли в России с января по сентябрь 2024 года составил 6,2 трлн руб. Это на ...

Объем интернет-торговли в России вырос на 28% в 2023 году

УрБК, Москва, 12.02.2024. По итогам 2023 года объем интернет-торговли в РФ увеличился на 28%, достигнув 6,4 трлн руб., ...

Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%

УрБК, Москва, 14.03.2017. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд руб., что на 21% ...

По итогам 2016 года объем внутренней интернет-торговли в РФ сократится на 6%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2016. По итогам 2016 года объем внутреннего рынка e-commers в России сократится с 71% до 65%. ...