Сегодня, 11:20

Объем интернет-торговли в России в первом полугодии вырос на 36%

УрБК, Москва, 08.08.2025. Объем интернет-торговли в России в первом полугодии 2025 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5,3 трлн руб. Об этом говорится в материалах Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет ТАСС.

Отмечается, что 97% от этого объема приходится на отечественные интернет-магазины и платформы. Чаще всего россияне приобретают в интернете продукты питания, цифровые сервисы, а также товары для красоты и здоровья.

В топ-5 регионов по объему интернет-торговли входят Москва (17,2% от общероссийского объема), Московская область (7,9%), Санкт-Петербург — (6,2%), Краснодарский край — 4,7%. Ростовская и Свердловская области (по 2,8%).
