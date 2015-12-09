Материалы по теме

Минэкономразвития РФ определило нежелательный курс рубля к доллару

УрБК, Москва, 07.08.2025. Минэкономразвития РФ определило нежелательный курс рубля к доллару США: ниже 75 руб. за ...

ЦБ: Реальный курс рубля к доллару США в ноябре 2015 года снизился на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. Номинальный курс рубля к доллару США в ноябре 2015 года снизился на 3% к предыдущему ...

В апреле 2012 года реальное ослабление рубля к доллару США составило 0,4%, к евро — 0,3%

УрБК, Москва, 28.05.2012. Реальное ослабление рубля к доллару в апреле 2012 года составило 0,4%, к евро — 0,3%, ...

Курс российского рубля по отношению к доллару США упал до двухлетнего минимума

УрБК, Москва, 20.09.2011. Доллар США на открытии валютных торгов в Москве подорожал на 25 копеек, до 31,53 рубля. Евро ...

Министерство экономического развития РФ: В 2010 году укрепление рубля будет проходить быстрыми темпами

УрБК, Москва, 16.12.2009. Министерство экономического развития РФ изменило свой прогноз по курсу рубля в среднесрочной ...