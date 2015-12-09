УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:05

Минэкономразвития РФ определило нежелательный курс рубля к доллару

Минэкономразвития РФ определило нежелательный курс рубля к доллару США: ниже 75 руб. за доллар и выше 110. Об этом говорится в перечне стратегических рисков, прикрепленных к письму замглавы министерства Полины Крючковой, направленном в правительство и профильные ведомства, сообщают «Известия».

Согласно документу, средний риск существует при курсе ниже 85 руб. за доллар и выше 100. Отмечается, что данные риски могут препятствовать выполнению целей нацпроектов в социальной сфере, а также негативно повлиять на экономические показатели и технологическое оснащение страны.

Отметим, что, согласно источнику «Известий» в правительстве, министерство в будущем может разработать меры по упреждению описанных в документе рисков.
