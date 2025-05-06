УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:19

Минэкономразвития РФ определило нежелательный курс рубля к доллару

УрБК, Москва, 07.08.2025. Минэкономразвития РФ определило нежелательный курс рубля к доллару США: ниже 75 руб. за доллар и выше 110. Об этом говорится в перечне стратегических рисков, прикрепленных к письму замглавы министерства Полины Крючковой, направленном в правительство и профильные ведомства, сообщают «Известия».

Согласно документу, средний риск существует при курсе ниже 85 руб. за доллар и выше 100. Отмечается, что данные риски могут препятствовать выполнению целей нацпроектов в социальной сфере, а также негативно повлиять на экономические показатели и технологическое оснащение страны.

Отметим, что, согласно источнику «Известий» в правительстве, министерство в будущем может разработать меры по упреждению описанных в документе рисков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.05.2025 Минэкономразвития определило ключевые риски для российской экономики

УрБК, Москва, 06.05.2025. Минэкономразвития определило ключевые внешние и внутренние риски для экономики России. Они ...

21.09.2021 Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднему курсу рубля на 2021 год

УрБК, Москва, 21.09.2021. Минэкономразвития уточнило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару на 2021 год. В ...

11.07.2018 Минэкономразвития прогнозирует курс долл. США к концу 2018 года на уровне 61,7 рубля

УрБК, Москва, 11.07.2018. Курс долл. США на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 ...

01.12.2011 Курс доллара США на валютных торгах в Москве опустился ниже 31 рубля

УрБК, Москва, 01.12.2011. Средневзвешенный курс доллара США к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ...

16.12.2009 Министерство экономического развития РФ: В 2010 году укрепление рубля будет проходить быстрыми темпами

УрБК, Москва, 16.12.2009. Министерство экономического развития РФ изменило свой прогноз по курсу рубля в среднесрочной ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (160)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18