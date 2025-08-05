УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:22

В Екатеринбурге с 13 августа по 11 сентября ограничат движение по путепроводам в переулке Низовом

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В Екатеринбурге с 13 августа по 11 сентября закроют движение транспорта по путепроводам над железнодорожными путями в пер. Низовом. Речь идет об участке от Сибирского тракта до ул. Хлебной, сообщает департамент информполитики города.

Ограничительные меры вводятся в связи с проведением работ по реконструкции путепроводов. Объехать данный участок можно по Сибирскому тракту — проезду Кунгурскому — проезду Каскадному — ул. Хлебной.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге с 9 августа по 20 сентября закроют движение транспорта по ул. Краснофлотцев, от дома № 27 до ул. Старых Большевиков.
