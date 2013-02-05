В Свердловской области зарплата медиков в 2020 году сократилась на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Зарплата в медучреждениях Свердловской области в 2020 году снизилась на 10-15% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергея Угринова.



По его словам, зарплаты в медучреждениях повышают ежегодно, но при этом фонд оплаты труда не растет. Снижение заработной платы медработников в Свердловской области на 10-15% в 2020 году Сергей Угринов объясняет отменой стимулирующих выплат, которые ранее были предусмотрены в больницах.



«При формировании заработной платы сотрудников можно было выплачивать до 30% стимулирующих, сегодня в большинстве учреждений денежных средств на сохранение данных выплат нет», — пояснил он.



Также глава профсоюза добавил, что на Среднем Урале отмечается дефицит кадров. Особенно не хватает хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов и других узких специалистов. По его данным, в среднем в городах области недостает 20-40% врачей, в некоторых медучреждениях эта цифра доходит до 60%.