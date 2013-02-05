В Свердловской области зарплата медиков в 2020 году сократилась на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Зарплата в медучреждениях Свердловской области в 2020 году снизилась на 10-15% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергея Угринова.
По его словам, зарплаты в медучреждениях повышают ежегодно, но при этом фонд оплаты труда не растет. Снижение заработной платы медработников в Свердловской области на 10-15% в 2020 году Сергей Угринов объясняет отменой стимулирующих выплат, которые ранее были предусмотрены в больницах.
«При формировании заработной платы сотрудников можно было выплачивать до 30% стимулирующих, сегодня в большинстве учреждений денежных средств на сохранение данных выплат нет», — пояснил он.
Также глава профсоюза добавил, что на Среднем Урале отмечается дефицит кадров. Особенно не хватает хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов и других узких специалистов. По его данным, в среднем в городах области недостает 20-40% врачей, в некоторых медучреждениях эта цифра доходит до 60%.
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2013. Временно исполняющий обязанности министра культуры Свердловской области Владимир ...01.10.2012 Зарплата бюджетников Свердловской области вырастет на 6%
Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений Свердловской области увеличен на 6% с 1 октября 2012 ...01.10.2012 С 1 октября зарплата бюджетников Свердловской области вырастет на 6%
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2012. Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений Свердловской области ...09.11.2010 Министерство здравоохранения Свердловской области: Заработная плата эффективно работающих сотрудников может повыситься на 10–25 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2010. На оперативном совещании правительства Свердловской области, которое провел глава ...06.09.2010 Удельный вес стимулирующих выплат в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Свердловской области планируется довести до 30%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2010. Правительством Свердловской области принято решение о введении новой системы оплаты ...