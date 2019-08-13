«Магнит» объявил о покупке «Дикси» и «Мегамарта»

Федеральный ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси», которая представлена в том числе в Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба «Магнита», после закрытия сделки в собственность компании перейдут 2 тыс. 612 магазинов, работающих под брендом «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» (35 из них расположены в Свердловской области).



«Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м., из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. кв. м. — на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «магазин у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» — в собственности», — говорится в сообщении.



По предварительной оценке, стоимость сделки составляет 92,4 млрд руб., но эта сумма может быть пересмотрена после корректировки. При этом в «Магните» уточнили, что для приобретения сети будут привлечены кредитные линии.



Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. Отмечается, что окончательно она может быть закрыта после согласования ФАС. Планируемая дата продажи сети — 31 августа 2021 года (или 30 сентября 2021 года).