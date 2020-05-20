Площадь пожара в жилом здании в центре Екатеринбурга составляет 500 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Площадь пожара в жилом восьмиэтажном здании на улице Шейнкмана в Екатеринбурге составляет 500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Горят чердачные перекрытия и кровля многоквартирного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями проводится эвакуация жителей. При помощи масок дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из которых два инвалида, неспособных передвигаться самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области



Для тушения пожара используется высотная техника. Всего в ликвидации очага возгорания задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.



Сообщение о пожаре в здании на ул. Шейнкмана, 19 поступило в 12.56 по местному времени.