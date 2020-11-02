В центре Екатеринбурга горит кровля жилого дома

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге в жилом восьмиэтажном доме по улице Шейнкмана, 19 загорелась кровля здания. Пожар сопровождается сильным задымлением. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Информации о происшествии от регионального ГУ МЧС России не поступало.

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