В центре Екатеринбурга горит кровля жилого дома

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге в жилом восьмиэтажном доме по улице Шейнкмана, 19 загорелась кровля здания.
Пожар сопровождается сильным задымлением. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.
Информации о происшествии от регионального ГУ МЧС России не поступало.
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