Новые возможности уральской медицины

13-16 апреля в Екатеринбурге проходит крупнейшая в регионах России международная выставка-форум «Здравоохранение Урала — 2021». На площадке «Екатеринбург-Экспо» более 150 организации из всех регионов УрФО представили достижения в области здравоохранения.
«Мы системно и комплексно работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи в регионе. 2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса. Уверен, он войдет в историю как новый этап в развитии всей системы здравоохранения. Борьба с вирусной угрозой заставила нас посмотреть на ситуацию под другим углом, оценить новые риски, с которыми мы можем столкнуться», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии мероприятия.
На площадке форума специалисты медицинской сферы делятся опытом в оснащении медицинских учреждений, скрининговом обследовании населения, организации санаторного отдыха и других вопросах здравоохранения. В этом году гостями выставки стали 150 организаций и 350 спикеров и экспертов из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также Пермского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.
На форуме были представлены стенды крупнейших медицинских учреждений Урала, в том числе Свердловской областной клинической больницы № 1, Центра медицины катастроф, Свердловского областного онкологического диспансера, Уральского института кардиологии и многих других. Екатеринбургская СМТ-Клиника представила на выставке стенд, посвященный гастроэнтерологии, диетологии и эндокринологии.
Сегодня, 15 апреля, на площадке форума, отведенной для проведения деловых консультаций, доклад о возможностях диагностической и оперативной эндоскопии в профилактике раннего колоректального рака и рака желудка, которые применяются в СМТ-Клинике, представил врач-колопроктолог, хирург высшей категории, эндоскопист медицинского центра Олег Деречин.
Фото предоставлено СМТ-Клиникой
По его словам, на сегодняшний день рак кишечника занимает третье место по уровню заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний в мире. Серьезной медицинской проблемой является он и на Урале.
Как рассказал О. Деречин, миссия СМТ-Клиники — сохранение здоровья населения, поэтому специалисты многопрофильного центра не только оказывают услуги по предупреждению колоректального рака и борьбе с ним, но и ведут профилактическую работу среди населения, а также готовы делиться опытом с профессиональным сообществом.
«СМТ-Клиника принимает активное участие как в диспансеризации, так и в обследовании уральцев. На сегодняшний день мы являемся лидерами в проведении эндоскопических вмешательств при раннем колоректальном раке, при выявлении и удалении доброкачественных опухолей, которые являются потенциальными предикторами развития колоректального рака», — сказал О. Деречин.
Только с июня 2019 по апрель 2021 года специалисты СМТ-Клиники провели более 8 тыс. эндоскопических исследований, в числе которых более 3 тыс. 200 процедур колоноскопии. За период меньше двух лет врачи многопрофильного центра провели порядка 2 тыс. 600 процедур по удалению поражений толстой кишки.
«Сегодня проблема состоит в том, что просто выявлять заболевание и отправлять пациента в другие медицинские организации недостаточно. СМТ-Клиника одна из немногих в УрФО, специалисты которой оказывают весь комплекс услуг по диагностике, лечению и профилактике онкологических или предонкологических заболеваний. Характер и объем заболеваний, с которыми к нам приходят пациенты, комплектация оборудования и компетенции наших специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию, позволяют сохранить здоровье, не прибегая к традиционным хирургическим вмешательствам», — объясняет О. Деречин.
Также многопрофильный медицинский центр СМТ-Клиника организовал акцию, в рамках которой любой желающий может бесплатно получить экспресс-тесты для определения скрытой крови в кале. Представители клиники раздали гостям форума «Здравоохранение Урала — 2021» порядка 1,5 тыс. тестов, которые позволяют быстро установить наличие повреждений кишечника и на ранних стадиях выявить симптомы таких заболеваний, как геморрой и различные повреждения кишечника, вплоть до ранних стадий рака.
«Мы очень надеемся, что наши тесты позволят пациентам перестать находиться в неведении относительно проблем со здоровьем. Они будут понимать, что в любом случае необходимо обратиться в клинику, не обязательно в нашу, для проведения колоноскопии. Но только в СМТ-Клинике можно не только провести процедуру, но и получить полную помощь, в том числе санацию кишечника с соответствующим удалением поражений, которые в последующем могут закончиться онкологическими процессами», — резюмировал О. Деречин.
«Здравоохранение Урала — 2021» — международная специализированная выставка-форум медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов, фармацевтических препаратов, а также медицинских и санаторно-курортных услуг.
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