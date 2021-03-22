Спрос на российские гостиницы в марте вырос почти на 70%

УрБК, Москва, 15.04.2021. В марте текущего года гостиницы искали на 69% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. По сравнению с 2019 годом активность поиска отелей и апартаментов также выросла — на треть. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.
Согласно исследованию, в топ-5 самых популярных локаций по поиску гостиниц попали Калининград (+157%), Сочи (+133%), Шерегеш (+107%), Иркутск (+105%) и Санкт-Петербург (+95%). Отметим, что Екатеринбург не попал в топ-10 этого рейтинга.
Помимо этого, в марте этого года экскурсии в городах России искали на 56% чаще, чем в марте 2020 года. В то же время спрос на экскурсии вырос и по сравнению с доковидным 2019 годом — на 30%.
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