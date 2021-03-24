Отложенный снос

ООО «Промавтосервис» попросило отложить снос самовольной постройки над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге. Таким образом, компания фактически расписалась в том, что объект был возведен нелегально, а земельный участок возвращен по решению всех судебных инстанций в собственность муниципалитета совершенно законно.



Фактически компании «Промавтосервис», которую связывают с застройщиком Илдаром Губаевым, просто некуда уже обращаться, чтобы продолжать отстаивать свои интересы. Организация, которая завладела земельным участком над станцией метро «Бажовская» в 2015 году, проиграла все суды.



Так, в декабре 2019 года Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Промавтосервис» вернуть администрации Екатеринбурга земельный участок возле перекрестка 8 Марта — Большакова.



Поводом для судебных разбирательств стал тот факт, что по условиям договора на этой территории запрещалось возводить объекты капстроительства. Несмотря на это компания «Промавтосервис» построила на участке двухэтажный автоцентр вместо стоянки на 280 машино-мест. Прокуратура же установила, что некто «из числа руководителей организации» подделал документы за подписью бывшего главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, внеся подложные данные в госреестр.



Впоследствии новый глава города Александр Высокинский (руководил муниципалитетом в 2018-2020 годы) инициировал ревизию муниципального имущества, и администрация Екатеринбурга подала иск с целью вернуть незаконно застроенный участок, представляющий стратегическое значение для города.



В апреле же 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» из-за махинации с участком. Впрочем, на тот момент и до сих пор следственные органы не объявляли о каких-то подвижках в расследовании.



Далее борьба за «Бажовскую» продолжалась в арбитраже. В декабре 2020 года горадминистрация выиграла первый иск о возвращении земли над станцией в собственность города. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом Свердловской области. Также суд обязал ответчика снести самовольно построенный автоцентр. Впоследствии ООО «Промавтосервис» раз за разом обжаловало это решение в апелляционных инстанциях. Дело дошло до рассмотрения в Верховном суде, который оставил без удовлетворения требования компании.



Более владельцам «Промавтосервиса» обращаться уже некуда. Теперь же, когда организация попросила отсрочки по исполнению решения суда, можно предположить, что сноса здания не будет. Его собственники, вероятно, сами просто разберут постройку, чтобы спасти то немногое, что может попасть под ковш экскаватора или отвал бульдозера.



В будущем же через «Бажовскую» должна пройти новая ветка екатеринбургской подземки. Соответственно, сама станция станет пересадочным пунктом. Наличие такого объекта в собственности администрации Екатеринбурга станет хорошим аргументом при переговорах с федеральным центром о субсидировании строительства второй линии метро.



УрБК будет следить за развитием событий.