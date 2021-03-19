Уральские строители попросили правительство РФ разрешить въезд в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Правительство РФ смягчило ограничения на въезд в страну трудовых мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе СРО «Уральское объединение строителей» (УОС).



Напомним, что в феврале 2021 года уральские строители направили письмо заместителю председателя кабмина РФ Марату Хуснуллину, в котором просили упростить привлечение в страну мигрантов из стран СНГ для работы на стройплощадках.



«В ответном письме говорится, что отныне ограничения «не распространяются на следующие страны-члены СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан». Кроме того, в ответе сообщается, что рабочие из других стран могут трудиться на территории РФ «в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан».



По словам генерального директора УОС Сергея Ренжина, решение правительства РФ не решило всех проблем с привлечением трудовых ресурсов на уральские стройки. Во-первых, многие компании-подрядчики нанимают мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Во-вторых, в настоящее время привлекать иностранных рабочих могут только крупные компания со среднесписочной численностью более 250 человек и выручкой более 2 млрд руб. в год (согласно алгоритму действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан). Тогда как большинство подрядчиков представляют малый и средний бизнес.



В УОС подготовили и направили второе официальное письмо М. Хуснуллину с просьбами расширить перечень стран и отменить «порог входа» (ценз по доходу и среднесписочной численности работников компаний, привлекающих мигрантов), предложенный правительством РФ.