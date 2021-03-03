В режиме недозагрузки

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Почти весь прошлый год из-за пандемии COVID-19 культурно-массовые мероприятия в России были запрещены или проводились со строгими ограничениями. Представители сферы культуры заявляли о 80% падении спроса на услуги и рисках закрытия бизнеса. Длинные новогодние и череда весенних праздников уже позади, снято большинство ограничений. С 1 марта указом губернатора Свердловской области в регионе до 75% увеличен лимит заполняемости залов при проведении культурно-массовых мероприятий. Однако, по словам представителей организаций сферы развлечений, культуры и отдыха, до полного восстановления отрасли предпринимателям еще далеко.



Нужно 100%



Ослабление карантинных ограничений призвано было содействовать восстановлению организаций отрасли. Но по утверждению представителей индустрии масштабные развлекательные мероприятия можно будет увидеть в Екатеринбурге не скоро.



Как рассказала председатель комитета по предпринимательству в сфере массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий при Уральской торгово-промышленной палате (УТПП), директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, такие послабления не спасают коммерческие предприятия.



«К сожалению, финансовая успешность крупных проектов, которыми мы занимаемся, составляет не более 10%, максимум 15% от валового сбора, получаемого от продажи билетов. Конечно, 75% заполняемость залов гораздо лучше, чем 50%, но, увы, не панацея. При неполной заполняемости залов рентабельность проектов не гарантирована», — объясняет Т. Самойлова.



Но, по ее словам, в настоящий момент возможны и будут востребованы гастроли коллективов с меньшим количеством участников, с несложным техническим райдером — так называемые антрепризные проекты. Спрос на такие постановки будет оправдан и, скорее всего, финансово обоснован.



«Нам бы хотелось дождаться 100% открытия залов. У нас есть планы на большие проекты, такие как фестиваль «Золотая маска», гастроли столичных театров — нам будет чем порадовать зрителей», — рассказала Т. Самойлова.



При проведении крупных культурных мероприятий с приглашенными звездами, организованных коммерческими организациями, большая часть (90%) собранных от продажи билетов средств расходуется на организацию самого мероприятия: аренду площадок, обеспечение необходимым техническим оборудованием, гонорар, проезд и размещение гостей, перевозку декораций, на рекламу проекта и другое.



«В любом случае объем полученных средств формируется только за счет продажи билетов, очень редко за счет привлеченных спонсорских средств. В результате пандемии и введенных ограничений наша отрасль просела, почти умерла. В моменте, когда все мероприятия были запрещены, организаторы уже вложили полученные средства в рекламу проектов, аренду площадок, гонорары артистам. Такие вложения фактически стали прямыми убытками для организаторов, так как большая часть из них возврату не подлежала. И все-таки мы справились, мы возвращаемся к жизни, пусть не быстро, но мы восстанавливаемся», — утверждает Т. Самойлова.



Другие члены профильного комитета при УТПП согласны с мнением коллеги, а также акцентируют внимание на падении покупательской способности целевой аудитории.



Как рассказал директор «Нокс Промоушн» Владимир Бурыкин, специализирующийся на организации выступлений российских и зарубежных артистов в разных регионах страны, в компании зафиксировали пятикратное падение доходов.



«Для меня произошло существенное перераспределение. Раньше большую часть мероприятий я проводил по всей России и за рубежом. Сейчас, когда я ограничен в передвижениях и сконцентрирован на работе в Екатеринбурге, могу сказать, что на весну 2021 года у меня запланировано всего пять новых мероприятий. Покупка билетов на концерты, другие мероприятия по-прежнему остается рискованной тратой для зрителя, который до конца не уверен, состоится ли мероприятие», — говорит В. Бурыкин.



Директор агентства «Русские Гастроли» Вениамин Контрактов обращает внимание на различие ситуации в отрасли по регионам.



«По нашему мнению, зритель запуган до такой степени, что не спешит покупать билеты от слова совсем. Такая ситуация характерна именно для нашего региона. В ряде городов все намного проще и легче, обстановка более оптимистичная, благоприятная. У нас же люди испуганы, напряжены, не торопятся в кассы. Я думаю, что все-таки это не слишком надолго, надеюсь, к осени все наладится», — считает В. Контрактов.



В числе существенных причин медленного восстановления гастрольной деятельности в Екатеринбурге комитет по предпринимательству в сфере массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий при УТПП называет чрезмерно жесткие ограничительные меры в самом начале пандемии и негативный информационный фон, формируемый СМИ. Для восстановления отрасли при условии устойчивого потребительского спроса необходим стабильный позитивный настрой всех причастных к этому ресурсов.



+25% для театров благо



В стационарных театрах и концертных залах увеличение лимита числа гостей на спектакли и другие культурные мероприятия назвали благом.



Как рассказали в отделе маркетинга и рекламы Екатеринбургского театра юного зрителя, на некоторые спектакли ТЮЗа билеты раскупаются за считанные дни после публикации репертуара.



«Так, например, в малый зал, где у нас 150 мест, раньше мы продавали только 70 билетов. Премьера февраля — новый спектакль «Ретро», который проходит в этом зале, — была хорошо принята зрителями. Билеты на него раскупаются на полтора месяца вперед. Поэтому мы очень рады тому, что смогли добавить билетов в продажу, и это нашло отклик. На старте вторая премьера, и тоже в малом зале. Большой зал в театре рассчитан на 650 мест, и теперь мы можем продавать туда порядка 500 билетов. 75% — это хорошие возможности для театра», — сообщили в ТЮЗе.



Послабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19, позволят побывать на детских спектаклях большему количеству семей, так как родителям удобно таким образом проводить досуг со своими детьми, рассказали представители ТЮЗа.



Кинотеатры заполнены на 15%



В прошлом году в Свердловской области кинотеатры стали одними из первых представителей бизнеса, работа которых была остановлена из-за пандемии COVID-19. Возобновить работу они смогли только спустя почти шесть месяцев простоя.



Как рассказал директор сети кинотеатров «Премьер Зал» Владимир Петелин, на сегодняшний день средняя заполняемость кинозалов составляет до 15%, и таких показателей в работе стало возможным достичь только благодаря смягчению ограничений.



«Средняя заполняемость по месяцу в зависимости от кинотеатра и его вместимости с учетом будних дней колеблется в районе 10-15%. На вечерние сеансы и в выходные дни заполняемость достигает 50% и более от количества мест в зрительном зале. Если бы сохранялись строгие ограничения, продажи были бы еще меньше», — рассказал В. Петелин.



Директор сети «Премьер Зал» также отметил, что на работу кинотеатров влияет репертуар фильмов: в отсутствие голливудских блокбастеров бизнес перестраивает модель работы со зрителями, предлагая новые услуги в мультиплексах, и в целом работает на покрытие убытков прошлого года.



«Можно сказать, что сейчас работа кинотеатров окупает затраты на их содержание. Но нужно отметить, что в прошлом году кинозалы работали в убыток, накоплены долги, до выхода на прибыльность еще очень далеко. Наверное, до конца года придется работать на покрытие долгов прошлого периода», — утверждает В. Петелин.



Большинство опрошенных УрБК собеседников считают, что отмена коронавирусных ограничений хоть и послужит сигналом для горожан о том, что жизнь возвращается в привычное русло, но они также уверены, что восстановление экономических показателей для организаций сферы развлечений, культуры и отдыха не будет быстрым и равномерным.