ЦБ не включил Свердловскую область в число регионов РФ с перспективой продления льготной ипотеки

УрБК, Москва, 11.03.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила 24 субъекта РФ, в которых предполагается продлить программу выдачи ипотечных кредитов под 6,5%, сообщают «Известия».



По ее словам, это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.



«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса», — заявила Э. Набиуллина.



Напомним, что программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% стартовала по поручению президента РФ Владимира Путина. Она заработала в апреле прошлого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце прошлого года российские власти продлили срок ее действия до 1 июля 2021 года. С момента запуска программы ее условия неоднократно корректировались. Так, в конце июня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить максимальный порог кредита для российских регионов с 3 до 6 млн руб. В начале августа глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 20 до 15%.



Ранее президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева рассказывала, что по итогам 2020 года квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем подорожали на 14%, на вторичном — на 9%.