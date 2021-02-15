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Свердловский арбитраж признал банкротом строительную компанию «Уралконтракт-НТ»

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Арбитражный суд Свердловской области признал строительную компанию «Уралконтракт-НТ» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

«Решением арбитражного суда Свердловской обл. ООО «Уралконтракт-НТ» (620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14, офис 263, ИНН 6623010880, ОГРН 1026601380563) признано банкротом, открыто конкурсное производство», — говорится в судебном решении.

Отметим, что заявление о банкротстве кооператива в октябре 2020 года подало ООО «Регионснаб». Сумма исковых требований тогда превышала 1 млн руб.

Отметим, что основной вид деятельности компании «Уралконтракт-НТ» — строительство жилых и нежилых зданий.

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