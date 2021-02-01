Андрей Зуев: Главная цель — разработка культурной политики Екатеринбурга

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил менеджер в сфере культуры Андрей Зуев.



— Андрей Валерьевич, 2020 год оказался сложным для всего мира, но особенно сильно ударил по сфере культуры. Каковы, на ваш взгляд, его основные итоги?



— Действительно, в начале года принято подводить итоги ушедшего и строить планы, понимать перспективы на ближайшие 12 месяцев. Прошедший 2020 год был очень сложный для сферы культуры и искусств из-за пандемии и ограничительных мероприятий по приему посетителей.



Как следствие, многие работники культуры и даже крупные концертные организации ушли из отрасли, так как в отсутствие мероприятий, заказов им пришлось искать другие сферы деятельности. Проблема поддержки талантливых людей в нашем городе остается актуальной. К сожалению, с 2019 года ничего не изменилось.



Также 2020 год был очень тяжелым в связи с тем, что очень много выдающихся творческих деятелей ушли из жизни в прошедшем году. Я лично знаком с такими людьми, это очень печально.



— Были ли в 2020 году хоть какие-то позитивные тенденции?



— Если помните, мы с вами еще в 2019 году обсуждали перспективы активной цифровизации в сфере культуры. В тот период часть моих коллег скептически отнеслись к необходимости ускоренного развития дистанционных форм работы учреждений культуры, считая, что зритель всегда будет за непосредственный контакт с культурным продуктом. На самом деле, внедрение цифровых инструментов требовало вложений и особого управленческого подхода.



— Наши учреждения культуры оказались готовы к такому подходу?



— Скажем честно, готовы оказались далеко не все. Но пандемия новой коронавирусной инфекции вынудила искать пути исполнения муниципального или государственного задания в авральном режиме и без реальных зрителей. Информационное пространство стало заполняться контентом учреждений культуры, который стало сложно отслеживать из-за того, что большинство учреждений просто не работало со зрителями, не выстраивало SMM профессиональным образом, полагая, что бесплатный контент сам по себе привлечет потребителя.



Каждое учреждение получило собственный опыт и результаты от данной работы. Многие коллеги отчитаются большим количеством просмотров, но процент монетизации таких проектов был невелик.



— Есть ли удачные примеры перехода к новым форматам работы?



— На мой взгляд, очень показателен опыт работы министерства культуры России, которое предоставило свои электронные площадки для трансляций цифровых проектов учреждений культуры. Это во многом позволило сконцентрировать цифровой контент со всей страны на одной удобной для зрителя площадке.



Большую роль сыграли гранты, выделенные всеми уровнями государственной власти на проекты общественных организаций, работающих в сфере культуры.



— А как эта проблема преломляется на муниципальном уровне?



— Совсем скоро будет опубликована годовая статистика, и мы увидим реальную картину развития отрасли как в масштабе страны, так и на региональном уровне.



Пока же можно сказать, что в информационном пространстве Екатеринбурга ощущается отсутствие новых амбициозных идей, больше приходится слышать о негативных тенденциях в сфере: разрушение памятников архитектуры, коррупционные скандалы и уход из жизни легендарных творческих личностей. Возможно, это говорит о том, что у нас недостаточно развита информационная составляющая, призванная доносить смыслы культурной жизни. Для такого большого города это негативная тенденция. Использование ресурса МАУ «Город» могло бы стать решением данной проблемы.



— Продолжатся ли тенденции к цифровизации сферы культуры в следующем году? Какие глобальные задачи стоят перед культурным блоком администрации Екатеринбурга в 2021 году?



— Если говорить о перспективах, то задачи остались прежними. Главная из них: разработка и презентация культурной политики города. Она будет включать в себя все те же позиции, о которых мы говорили в предыдущем интервью, и самое главное — ответит на вопрос, какая цель культурной политики. Надеюсь, на этот сложный вопрос будет дан конкретный, а не дежурный ответ.



Процесс развития цифровых инструментов также будет актуален. И мне кажется, что по мере стихания пандемии на рынке культурных услуг будут появляться новые субъекты культурной жизни города.