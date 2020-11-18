Волонтеры против коронавируса

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, в соответствии с указом губернатора Свердловской области о введении на территории региона режима повышенной готовности, провел заседание оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.



В работе штаба приняли участие профильные заместители главы Екатеринбурга, представители Роспотребнадзора, городских управлений МВД, МЧС и прокуратуры, а также председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.



На вопрос Александра Высокинского о привлечении волонтеров к мероприятиям по противодействию коронавирусной инфекции его заместитель по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева рассказала, что в настоящее время call-центры муниципальных медицинских организаций дополнительно усилены добровольцами, в поликлиники привлечены 126 учащихся медицинского колледжа.



«Волонтеры осуществляют первичный обзвон пациентов с результатами мазка ПЦР+, а также занимаются информированием контактных по наблюдению и оформлению листков нетрудоспособности. Помимо этого, волонтеры осуществляют сопровождение по телефону пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения с диагнозом COVID-19», — доложила Екатерина Сибирцева.



С 12 ноября дополнительно организована работа 15 волонтеров в офисе сотового оператора «Мотив». Волонтеры работают ежедневно с 08.00 до 20.00 в две смены, а в субботу и воскресенье с 08.00 до 16.00.



Как отметила Екатерина Сибирцева, привлечение волонтеров к работе в call-центрах позволило снизить нагрузку на регистратуры муниципальных медицинских организаций.



Начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина, в свою очередь, довела до участников заседания информацию о том, что с 17 ноября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ, в соответствии с которым теперь срок проведения исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.



Контактные лица отныне подлежат лабораторному обследованию только при появлении симптомов заболевания. Граждане без симптомов заболевания находятся на изоляции не менее 14 календарных дней со дня последней личной встречи.



Для выписки гражданина с больничного достаточно одного отрицательного теста, а не двух, как раньше. «В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится не ранее чем через 3 календарных дня», — отметила Елена Потапкина.



Выслушав доклады, Александр Высокинский поставил задачу главам районных администраций и всем подразделениям усилить деятельность по информированию населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.



Кроме того, глава Екатеринбурга поручил департаменту информационной политики администрации города совместно с Управлением здравоохранения и Роспотребнадзором проработать и согласовать четкий и наглядный алгоритм действий (с указанием телефонов горячих линий) для жителей уральской столицы, которым требуется врачебная помощь. Удобная и простая для восприятия инструкция будет размещена в городском общественном транспорте, объектах торговли, подъездах жилых домов, в средствах массовой информации.



Завершая заседание, Александр Высокинский поставил задачи своим профильным заместителям и уполномоченным лицам проводить весь комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.