Инна Джур: Цифровизация — «лекарство» от пожаров и наводнений

Фотография предоставлена пресс-службой компании «МегаФон» на Урале

— Слово, наиболее ярко характеризующее прошедший год, — цифровизация. Мы делали жизнь людей удобнее, запуская решения в области видеоконтента, интернета вещей, продукты для частных клиентов и предприятий отрасли ЖКХ, медицины, сельского хозяйства, экологии и других сфер. За последнее время мы создали целую экосистему универсальных решений, которыми можно гордиться. Смело могу сказать: в плане внедрения цифровых продуктов «МегаФон» первый. Наша доля на рынке интернета вещей в 2019 году составила 43%. Число SIM-карт, задействованных в этом процессе, увеличилось до 8 млн единиц.— Они вокруг каждого из нас. Каждый десятый абонент «МегаФона» — машина: кассовые терминалы в магазинах, счетчики ЖКХ, домофоны, чайники, детские часы, сигнализации и даже ошейники на собаках — эти и многие другие предметы уже «общаются» с помощью наших технологий. Помимо бытовых примеров, большой пласт занимают серьезные экологические, промышленные решения, элементы «умного города».— Именно на Урале зачастую появляются первые в стране цифровые решения «МегаФона». Например, только наш небольшой город Нижняя Тура в Свердловской области может похвастаться «умными» остановками с телеком-начинкой. Жители здесь могут зарядить телефон или выйти в сеть через Wi-Fi, пока ждут свой автобус. Кроме этого, мы снабдили комплексы системой безопасности. Также для создания комфортной городской среды мы переводим диагностику и управление светофорами на автоматический режим. Такой проект запущен, к примеру, в Нижневартовске, где теперь для оценки состояния дорожных объектов нужно меньше времени, а безопасность стала выше. А на дорогах Челябинска недавно начал курсировать «умный» автобус с бесплатным Wi-Fi, розетками для подзарядки гаджетов и устройствами подсчета пассажиров.— Безусловно. Мы стараемся применить наш опыт для сохранения экологии. Довольно активно используется наша автоматизированная система наблюдения за паводковой ситуацией: в режиме онлайн технологии позволяют контролировать изменение уровня воды в Саткинском водохранилище Челябинской области. Леса этого региона, как и леса Свердловской области, тоже находятся под наблюдением — базовые станции «МегаФона» уже стали своеобразными «глазами»: размещенные на их высоте чувствительные камеры кругового обзора помогают предупредить возгорание, предложить оптимальный маршрут к месту для экстренных служб и вовремя его блокировать. В этом случае можно сказать, что цифровизация — это современное «лекарство» от пожаров и наводнений.— Если говорить про базовые потребности людей: просмотр качественного видео, отправка файлов, онлайн-игры — с этим спокойно справятся существующие скорости 4G и LTE Advanced. Преимущества 5G понадобятся для внедрения беспилотного транспорта и телемедицины, дальнейшего развития интернета вещей, виртуальной реальности. В России основной этап внедрения нового стандарта должен завершиться к 2024 году, пока мы находимся на этапе решения вопроса с частотами для 5G. Но уже сегодня «МегаФон» делает шаги в этом направлении, тестируя возможности сетей пятого поколения.— Еще в рамках Чемпионата мира по футболу — 2018 мы представили первый беспилотный «КамАЗ», возивший болельщиков в тестовой зоне 5G. Весной этого года совершили первый международный видеозвонок в сети пятого поколения, позднее разогнали сеть на обычных смартфонах до рекордной скорости 2,46 Гбит/с. Буквально накануне 2020 года — в декабре — мы показали возможности беспилотного управления грузовиком на промышленной площадке — в одной из угольных шахт Кузбасса. В 2020 году планируются новые интересные применения, в том числе на территории Урала.— Мы модернизируем розницу за счет открытия салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов. В конце прошлого года мы обновили порядка 100 салонов в разных регионах России, включая Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области, Пермский край и Югру, в этом году предстоит открыть еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за III квартал этого года в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30-40%, а средний чек — на 8 п. п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.— Конечно, множество вопросов сегодня можно решить самому через наш «Личный кабинет» или интернет-магазин. Но остаются неизменные вещи: люди хотят «потрогать» гаджеты перед покупкой. Как правило, за новыми телефонами чаще всего и обращаются посетители розницы. Основной спрос — на смартфоны с поддержкой скоростного интернета. Из 10 гаджетов, продаваемых у нас в салонах, уже девять поддерживают 4G. Еще один тренд — рост продаж смартфонов в кредит, потому что все чаще потребители отдают предпочтение более дорогим устройствам.— У нас целая мозаика сервисов под разные задачи. «МегаФон» сегодня — это банк, кошелек, туроператор, инвестор, кинотеатр, сайт знакомств и даже проводник в мир покупок со скидками. Спектр возможностей расширяется постоянно. Из недавних примеров — платформа «МегаФон Образование», которая позволяет расширить знания «здесь и сейчас», повысить квалификацию и получить новую специальность. Для бизнеса в прошлом году мы создали «МегаФон-КАРГО» — новый сервис позволит моментально сравнивать стоимость перевозки транспортных компаний, выбирать оптимальный способ доставки, быть в курсе всех процессов транспортировки своих активов, а также подписывать транспортные накладные и доверенности на водителей цифровой подписью. Впереди — новые, еще более интересные и эффективные решения!