Валютная ипотека не вернется на рынок

В 2014-2015 годы после резкого обвала рубля банки РФ практически полностью отказались от выдачи ипотечных кредитов в валюте. В последнее время курс российской валюты стабилизировался. По итогам 2019 года котировки долл. США снизились с 70 до 62 руб. Несмотря на позитивную динамику рубля, российские банки пока не планируют возобновлять массовую выдачу ипотеки в валюте.По данным ЦБ, с 2016 года в РФ было предоставлено менее 80 кредитов в долл. США и евро. Для сравнения: за аналогичный период времени банки заключили почти 4 млн сделок по выдаче ипотеки в российской валюте.Руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Ботош рассказала о серьезных макроэкономических рисках жилищных кредитов в долл. США и евро.«Ипотека — это «длинный» актив, который заемщики обычно оформляют на 20-25 лет. Учитывая то, что ситуация в макроэкономике постоянно меняется и стоимость рубля по отношению к основным мировым валютам подвергается волатильности, выдавать ипотеку в валюте становится довольно рискованным делом для банков. Для клиентов валютная ипотека также может стать тяжелым бременем в случае резкого ослабления рубля. Поэтому мы всегда рекомендуем заемщикам брать кредиты, в том числе жилищные, в той валюте, в которой они получают зарплату, чтобы минимизировать возможные риски», — сообщила Е. Ботош.Руководитель ипотечного центра Уральского филиала ПСБ банка Антон Сандалов добавляет, что российские кредитные организации опасаются повторения ситуации 2014-2015 годов, когда многие заемщики оказались не способны обслуживать ипотечные кредиты в валюте.«Кто гарантирует, что курс рубля не дестабилизируется снова? Валютные курсы зависят от множества факторов. Рубль зарекомендовал себя как стабильная валюта, и зарплату в России граждане получают в рублях. Теперь давайте вспомним, что было с валютными заемщиками в период резкого роста курса. На мой взгляд, после такого скачка и количества пострадавших мало кто рискнет оформить такую ипотеку снова», — полагает А. Сандалов.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также считает, что для самих кредитных учреждений и для большинства заемщиков ипотечные кредиты в валюте перестали быть интересными в силу высоких рисков, которые они несут в периоды экономических шоков.«Когда-то россияне действительно охотно брали займы в валюте, но несколько кризисов (как совсем краткосрочных, так и более продолжительных), вызвавших существенные скачки валютного курса, многих из подобных заемщиков поставили на грань краха или, по крайне мере, вызвали у них существенные финансовые затруднения. Постепенно наши сограждане пришли к давно известной истине — кредит надо брать в той валюте, в которой получаешь зарплату. Особенно, если речь идет о кредите существенном, таком как ипотечный заем. Так что смещение приоритетов россиян в сторону рублевой ипотеки вполне оправдано и совершенно верно — мало кто из наших сограждан получает стабильную зарплату в долларах. А имея рублевый заработок, риски потерь от валютных колебаний фактически сведены к нулю», — заявил А. Коренев.Отметим, что дополнительным мотивом избегать выдачи валютных кредитов для банков были повышенные коэффициенты риска по ним. Организации, которые захотят возобновить массовую выдачу таких продуктов, будут вынуждены резервировать под них серьезные резервы.В результате ограничительных мер и многочисленных экономических шоков доля валютной ипотеки в структуре общего объема задолженности по жилищным кредитам в РФ снизилась до 0,5%. Напомним, что перед кризисом 2008-2009 годов этот показатель превышал 25%, перед событиями 2014-2015 годов — составлял около 7%.В ближайшие годы этот индикатор будет стремиться к нулю. Постепенно граждане погашают взятые ранее ипотечные кредиты в валюте. При этом новые сделки в этом сегменте носят единичный характер, поэтому практически никак не влияют на общую статистику.