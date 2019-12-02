Игорь Кошмин: «НЕЙВА» — это дешевый и удобный валютный контроль

— На наш взгляд, главные критерии в области внешнеэкономической деятельности и сопутствующего банковского сопровождения лежат в плоскости стоимости и удобства. Именно на эти две вещи в первую очередь обращают внимание клиенты. И если со стоимостью все более-менее понятно, то удобство, «юзабилити», в свою очередь, можно разделить на несколько пунктов. Это скорость проведения операции, комфорт в общении с кредитной организацией, персонификация отношений. Когда ты общаешься с банком о проведении внешнеэкономических операций, то важно, чтобы понятные тебе люди на понятном тебе языке ответили на обычно немногочисленные вопросы.— Мы стараемся соответствовать ожиданиям клиентов как в стоимости услуг, так и в качестве обслуживания.Так, например, ведение валютного счета в нашем банке ничего не стоит. Мы понимаем, что валютный счет — это не некая самоценная сущность, которая нужна предприятию сама по себе. Это отражение одной из составляющих бизнеса компании, которая нужна для того, чтобы получить и продать выручку или законвертировать и отправить средства контрагенту. Поэтому мы решили не взимать деньги за эту опцию, предлагая ее в качестве бонуса к обслуживанию рублевого счета. Пока это оформлено в виде акции, но она либо будет очень долгосрочной, либо превратится в обычную практику.Второй показатель, также лежащий в стоимостной плоскости, — валютные конверсии. Мы нежадные, и, если у нас есть возможность показать клиенту хорошую цену на конверсии — он эту цену получит. Все уже привыкли, что банк «НЕЙВА» предлагает выгодные курсы обмена валюты частным лицам, так вот, для юридических лиц мы предлагаем не менее выгодные условия. Тем более что, несмотря на то, что работаем с большим перечнем валют, каких-то особо экзотических сред в них нет и банк в состоянии дать хорошую котировку. И мы понимаем, что для клиентов это важно, они такой подход ценят.Третья составляющая цены сделки — это комиссии за опцию валютного контроля. У нас в банке они находятся на нижней границе рынка. Здесь мы работаем в рамках очень гуманного ценообразования. Так что во всех трех ценовых составляющих — ведении счета, конверсии средств, комиссиях — мы предлагаем очень привлекательные условия.— Первая составляющая удобства — это скорость. Она формируется из двух аспектов. Первое — как быстро твои документы будут обработаны. Здесь играет роль в том числе регулирование государством. К счастью, оно упрощается. С 2019 года отменены паспорта сделок. Они заменены регистрацией контракта в уполномоченном банке. Эта новация сильно упрощает жизнь участникам внешнеэкономической деятельности и ускоряет прохождение сделок. Если раньше на регистрацию паспорта сделки отводилось три дня, то по новому порядку мы регистрируем контракт не позднее чем на следующий день после обращения. Но в первую очередь, конечно, играет роль оперативность работы специалистов банка. На практике стараемся делать это быстрее, в течение одного дня.Вторая составляющая скорости — платежный регламент. Конечно, хотелось бы проводить платеж мгновенно, но при его осуществлении мы упираемся в такой ограничитель, как время проведения платежа корреспондентами, и регламент, устанавливаемый самим банком. Разные банки реализуют разные схемы работы с валютными платежами, мы стараемся клиентские деньги «отпустить» как можно быстрее, просто потому что это наше конкурентное преимущество. Время осуществления платежа у нас сейчас 4.30 по евро и 5.30 по доллару. И мы, и клиенты стараемся провести платеж в день конвертации.Третий пункт — это то самое отношение к клиенту, которое имеет место быть в банке. Например, наши клиенты уже давно не ходят банк с контрактами и договорами, потому что эта опция хорошо автоматизирована. В банк-директе есть модуль валютного контроля, в который можно загрузить все документы и отправить на проверку в банк. Его получает специалист валютного контроля. Причем нет необходимости ждать, когда освободится «свой» прикрепленный специалист, просмотреть документы сможет любой свободный менеджер. Если есть необходимость, он дает рекомендации по доработке документа. Если такой необходимости нет, процесс регистрации происходит максимально быстро. При этом клиент всегда может получить обратную связь — что происходит с его документами в банке прямо сейчас.Здесь мы придерживаемся простой логики: валютный контроль — это искусственная вещь, которую придумало государство для того, чтобы уберечь себя от неконтролируемого оттока денег и товаров. Это не банковская деятельность как таковая. Мы в этой цепочке оказались, потому что нам назначили в ней быть. И свою задачу мы видим в том, чтобы максимально облегчить жизнь клиентам, которые занимаются этим бизнесом. Тем более что мы еще и берем за это немного денег.Сегодня порядка 10% всех счетов клиентов банка открыто в валютах, отличных от рубля. Большинство из них в долларах и евро, но есть также операции в казахских тенге, фунтах, швейцарских франках. Третья по популярности валюта — китайский юань, и доля платежей и контрактов в этой валюте устойчиво увеличивается. Но в принципе мы можем сделать счет в любой неэкзотической валюте, в которой захочет расплатиться клиент, если у нее нет серьезных проблем с администрированием с точки зрения расчетов. Мультивалютность в сегодняшнем мире — обыденное явление.Значительная часть торговых операций нашими клиентами производится с партнерами из Китая. И в этом сегменте происходит очень заметный рост сделок в юанях. Это продвигается самим Китаем, который уходит из расчетов в сделках по экспорту и импорту от доллара. Волей-неволей наши организации следуют за этой политикой.— Это всегда было важной частью взаимоотношений. Внешнеэкономическая деятельность — весьма специфическое направление. Редко какая компания открывает валютный счет просто так, на всякий случай, без наличия реального контракта. Большинство участников ВЭД — профессионалы, не первый год работающие на внешнем рынке и прекрасно ориентирующиеся в том, как составить документы. Но меняется регулирование, и запрос на консультационную поддержку присутствует перманентно.При этом вопросов к содержанию контрактов возникает мало. Сам валютный контроль в последние годы существенно упростился. В тех сегментах бизнеса, где сосредоточено большинство внешнеэкономической деятельности, за последние десятилетия основные процессы достаточно формализовались и стандартизировались.Было время, когда существовала особая категория клиентов, использовавшая внешнеэкономическую деятельность для, скажем так, «альтернативных» целей, прежде всего вывода средств в другие юрисдикции. Для клиентов такого рода была актуальна «помощь» банка в том, чтобы придать документам, являющимся неотъемлемой частью импортной сделки, некий божеский вид, чтобы они хотя бы на первых порах вызывали поменьше вопросов регуляторов.— По моим ощущениям, таких компаний на рынке мало и становится еще меньше. Хотя, возможно, они просто не идут в «НЕЙВУ», осуществляя деятельность в других финансовых институтах.Что касается банка «НЕЙВА», то мы и раньше не шли по пути «сотрудничества» с сомнительными участниками ВЭД, и сейчас тем более идти по нему не собираемся. У нас нет задачи создать в нашем банке комфортные условия для так называемых «трансгранщиков» — компаний, осуществляющих вывод средств за рубеж. Причина очень проста — это слишком большие риски для банка. Баланс рисков и выгод для банка в этой истории всегда сильно отрицательный. Поэтому таких клиентов у нас не осталось. И достаточно давно.— Деньги любят тишину и скуку. Внешнеэкономическая деятельность особенно. Когда в этом сегменте появляются новые «веяния», это может быть интересно только любителям ловить рыбку в мутной воде. Но серьезные участники рынка заинтересованы в спокойствии. Валютный контроль перестал быть местом реализации креатива. «Креативный валютный контроль» — это точно не наш путь. «НЕЙВА» — это дешевый, быстрый и удобный валютный контроль.