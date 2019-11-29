Выгода рефинансирования ипотеки под вопросом

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке в Свердловской области с мая по сентябрь текущего года снизилась с 10,58% до 9,67%. Статистика за октябрь и ноябрь пока не опубликована. Можно предположить, что на фоне смягчения кредитно-денежной политики средняя ставка по ипотеке на Среднем Урале в настоящее время составляет 9-9,3%.В этой ситуации у многих потенциальных заемщиков возник вопрос о целесообразности рефинансирования старых кредитов. Мнения опрошенных ИАА «УралБизнесКонсалтинг» уральских банкиров относительно экономической привлекательности переоформления ипотеки, которую выдавали в 2018-2019 годах, разделились.Так, руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елена Ботош считает, что рефинансирование становится актуальным в том случае, когда происходит резкое снижение ставок и обслуживание кредита на прежних условиях становится просто невыгодным.«Всплеск интереса к этому продукту пришелся на 2017-2018 годы, когда многие заемщики перекредитовывались на более выгодных условиях, снижая стоимость кредита на 2-3 процентных пункта. Если посмотреть на рынок, то в январе 2019 года средняя ставка по ипотеке на «вторичку» составляла 10,42%, а в октябре — 9,61%. Возможно, для многих заемщиков разница менее 1 п.п. не такая значительная, чтобы сейчас рефинансировать кредит. Поэтому я думаю, что до конца года большого развития рефинансирования ипотеки можно не ждать», — сказала Е. Ботош.С этим мнением соглашается руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева.«Интерес к рефинансированию ипотечных кредитов у заемщиков появится, когда разница между ставками достигнет 1,5-2%. В противном случае это экономически нецелесообразно, поскольку при рефинансировании заемщик несет дополнительные затраты (среди них — оценка недвижимости, госпошлина, страхование залога, также возможны комиссии от банка-первичного кредитора за справки об остатке задолженности и т. д.). Если учесть, что в III квартале 2019 года среднерыночная ставка по ипотеке приблизилась к 10% годовых, то рефинансирование будет иметь экономический смысл для заемщиков при снижении среднерыночной ставки до 8,5% годовых. Летом 2018 года средняя рыночная ставка уменьшалась до 9,6% годовых, соответственно, для заемщиков, оформивших ипотеку в тот период, рефинансирование станет выгодным при снижении среднерыночной ставки практически до 8% годовых», — отмечает Светлана Ковалева.Руководитель ипотечного центра Уральского филиала ПСБ банка Антон Сандалов, напротив, считает текущие условия благоприятными для переоформления кредитов.«У заемщиков, оформивших ипотеку в период с середины 2018 до середины 2019 года, средняя ставка по кредиту составляет 10,5%. Однозначно стоит заняться рефинансированием. Текущие ставки позволят снизить переплату процентов по кредиту, снизится финансовая нагрузка на заемщика. Кроме того, при рефинансировании увеличиваются возможности вывести созаемщика из состава кредитного договора, увеличить или уменьшить срок кредитования. При рефинансировании клиент понесет следующие расходы: 500 руб. — государственная пошлина за регистрацию ипотеки предмета залога, 2,5-3 тыс. руб. — отчет об оценке и расходы на страхование, которые так или иначе клиент все равно будет нести, даже не рефинансируя свой кредит», — полагает А. Сандалов.В пресс-службе ВТБ также уверены, что в настоящее время процедура перекредитования выгодна большинству заемщиков.«Сейчас средняя ставка по ипотеке вновь приближается к минимальным значениям, и спрос на рефинансирование растет. Если у заемщика ставка по действующей ипотеке превышает 10%, то, безусловно, рефинансироваться выгодно. Точная сумма экономии на процентах зависит от конкретных условий кредита и текущей задолженности по нему. Дополнительных расходов в рамках рефинансирования ипотеки у сторонних банков нет. При этом клиенты могут получить дополнительную сумму на потребительские нужды (в случае, если одобренный лимит превысит остаток долга по действующей ипотеке)», — рассказали в пресс-службе ВТБ.Эксперты сходятся во мнении, что рефинансирование имеет обоснованный экономический смысл, если разница в ставках составляет 1,5-2%. Если она находится в пределах 1%, то заемщикам нужно самим считать целесообразность перекредитования в каждом конкретном случае, учитывая индивидуальные особенности старого и нового кредита.