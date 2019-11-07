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Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье в РФ за счет граждан
7 ноябрь 2019 (12:25)
УрБК, Москва, 07.11.2019. Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье в РФ за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию министерства.
Предложение касается домов с износом более 70%, для которых планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.
По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Эту инициативу обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.
Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда.
Сейчас в России насчитывается 25 млн кв. м. таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся.
Предложение касается домов с износом более 70%, для которых планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.
По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Эту инициативу обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.
Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда.
Сейчас в России насчитывается 25 млн кв. м. таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся.
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