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Продажи «АвтоВАЗа» в октябре сократились на 5,5%

УрБК, Москва, 07.11.2019. Продажи «АвтоВАЗа» в октябре сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 30,24 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении компании.



«По итогам 10 месяцев 2019 года в РФ реализовано 295,437 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В октябре 2019 года на рынке России продано 30 тыс. 237 автомобилей Lada», — говорится в сообщении.



В октябре прошлого года было продано 32 тыс. машин Волжского автозавода в России. Соответственно, снижение в годовом выражении составило 5,5%.

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