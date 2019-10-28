Прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Североуральске
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Прокуратура начала проверку в связи с повреждением газоопровода высокого давления в Североуральске.
По предварительным данным, 27 октября 2019 года в 17 час. 30 мин. в «районе 16 шахты» лесовозом повреждена труба высокого давления газа диаметром 426 мм, которая обеспечивает поставку газа жителям Североуральска, а также поселков Калья, Третий Северный, Черемухово, на две котельные.
«Поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращена подача газа, отопления и горячего водоснабжения жителям города и указанных поселков. Фактически под ограничение подачи коммунальных ресурсов попали свыше 37 тыс. жителей, проживающих в 330 многоквартирных домах, 2 тыс. 495 домах частного сектора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На месте происшествия работают специалисты газовой службы АО «ГАЗЭКС», ресурсоснабжающей организации МУП «Комэнергоресурс» и оперативная группа МЧС. Ремонтно-восстановительные работы трубопровода ведутся в круглосуточном режиме. Запуск газа жителям домов планируется осуществлять поэтапно в течение трех дней после опрессовки систем газоснабжения.
Прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии.
По предварительным данным, 27 октября 2019 года в 17 час. 30 мин. в «районе 16 шахты» лесовозом повреждена труба высокого давления газа диаметром 426 мм, которая обеспечивает поставку газа жителям Североуральска, а также поселков Калья, Третий Северный, Черемухово, на две котельные.
«Поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращена подача газа, отопления и горячего водоснабжения жителям города и указанных поселков. Фактически под ограничение подачи коммунальных ресурсов попали свыше 37 тыс. жителей, проживающих в 330 многоквартирных домах, 2 тыс. 495 домах частного сектора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На месте происшествия работают специалисты газовой службы АО «ГАЗЭКС», ресурсоснабжающей организации МУП «Комэнергоресурс» и оперативная группа МЧС. Ремонтно-восстановительные работы трубопровода ведутся в круглосуточном режиме. Запуск газа жителям домов планируется осуществлять поэтапно в течение трех дней после опрессовки систем газоснабжения.
Прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии.
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