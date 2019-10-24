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Волонтеры созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» установили указатели около Дидинского тоннеля

24 октябрь 2019 (16:30)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Волонтеры общественного движения «Город первых» разместили указатели и информационные аншлаги на тропе, ведущей к популярному туристическому объекту региона — Дидинскому тоннелю. На маршруте разместили восемь указателей, показывающих направление к горе Белой, западному и восточному порталам тоннеля, а также три аншлага с информацией об этих достопримечательностях.

Как сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ», помощь общественному движению «Город первых» в установке навигации оказал Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), который взял на себя расходы на материалы для изготовления объектов навигации и транспорт для волонтеров.

«Установка навигационных табличек — продолжение нашего проекта «Первоуральские тропы», в рамках которого мы обустраиваем туристические маршруты Свердловской области. Ранее понятной навигации к Дидинскому тоннелю не было, а сейчас маршрут стал гораздо удобнее — это привлечет к нему еще больше туристов», — рассказал активист движения «Город первых» Данила Шестаков.

«Тоннель рядом с перегоном Дидино построен в 1918 году для нужд железной дороги. Во время Гражданской войны имел высокое стратегическое значение — через него проходили эшелоны А. В. Колчака, отступающие в Сибирь. После закрытия в 1990-х годах тоннель стал одним из самых популярных туристических мест в Свердловской области», — уточняется в сообщении.

Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем города и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8-904-175-78-57.

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