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С 2021 года российские АЗС могут начать штрафовать за недолив топлива

УрБК, Москва, 24.10.2019. В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет включена возможность применения оборотных штрафов для АЗС за недолив топлива. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минпромторга.



Министерство вместе с Росстандартом разработало поправки в КоАП в части ответственности за нарушение требований к измерениям объема моторного топлива, в мае он был внесен в правительство. Однако аппарат правительства вернул проект Минпромторгу, руководствуясь поручением председателя правительства РФ не допускать внесения поправок в КоАП ввиду подготовки нового кодекса, объяснил представитель Минпромторга. Новый КоАП, как заявляли в кабмине, вступит в силу с января 2021 года.



По словам собеседника информагентства, в настоящее время Минпромторг готовит к направлению в Минюст предложения о необходимости учесть положения данного проекта при разработке нового Кодекса об административных правонарушениях в рамках проводимой Минюстом работы по оценке необходимости включения соответствующих положений в новый КоАП.



Кроме того, Минпромторг совместно с Росстандартом для защиты граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений разработал поправки для возможности контрольных закупок топлива на АЗС в режиме тайного покупателя. Проект находится на согласовании с заинтересованными ведомствами, добавил представитель министерства.

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