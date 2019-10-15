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В Екатеринбурге продлили перекрытие дороги на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков

15 октябрь 2019 (10:26)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Екатеринбурге перенесли открытие перекрестка улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков после демонтажа подземного пешеходного перехода на 20 октября. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Ранее планировалось, что движение трамваев и троллейбусов на этом перекрестке откроют 15 октября.

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