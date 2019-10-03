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«МегаФон» стал партнером компании Blizzard

УрБК, Москва, 03.10.2019. «МегаФон» первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Клиентам «МегаФона» доступно сразу девять продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.



«Сотрудничество «МегаФона» с Blizzard и запуск нового развлекательного проекта для геймеров с доступом к самым популярным в мире играм позволит привлечь внимание самой широкой аудитории, получить новых клиентов, а также укрепить лояльность за счёт широкого спектра продуктов, включая популярнейшие игры для десктопов, лэптопов и мобильных устройств», — отмечает телком-эксперт, главный редактор интернет-проекта «Будь Мобильным» Иван Кущ.



Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки. В рамках стратегического сотрудничества «МегаФон» обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах — Hearthstone®.



«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно «МегаФон». Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

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