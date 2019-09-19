Внешнеторговый кризис Среднего Урала

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Свердловской области в I полугодии 2019 года сократился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 млрд 623 млн долл. США. При этом экспорт Среднего Урала за полгода снизился на 10,7%, импорт — на 8,4%.Экспорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 861 млн долл. США, что на 19,7% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.Основные экспортные поставки были осуществлены в Китай (11,9% от общего объема экспорта), США (10,2%), Германию (6,7%), Казахстан (6,4%), Кувейт (5,2%), Таджикистан (4,7%), Чехию (4,7%), Нидерланды (3,8%), Сербию (3,4%), Республику Беларусь (3,3%).Больше всего во II квартале 2019 года сократился экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 44,6%); руд, шлаков, золы (на 30%); химической промышленности, каучука (на 12,7%); минеральных продуктов (на 10,4%); текстиля, текстильных изделий и обуви (на 4%); черных металлов (на 1,8%); меди и изделий из нее (на 0,9%).Экспорт продуктов питания вырос на 19%, титана — на 0,8%, всех остальных товаров (не попавших в другие категории) — на 0,6%.Импорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 189 млн долл. США, что на 1,3% больше уровня соответствующего периода прошлого год.Основные импортные поставки были осуществлены из Китая (19,4% от общего объема импорта), Германии (15,6%), Казахстана (13,8%), Италии (4,8%), Киргизии (3,6%), Перу (3,4%), Южной Африки (3,3%), Японии (2,9%), Мексики (2,7%).Поставки кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократились на 29,6%, черных металлов — на 27%, текстиля и обуви — на 7%, минеральных продуктов, руд, шлаков, золы — на 4,4%, химической продукции — на 1,5%.Импорт цветных металлов в Свердловскую область вырос на 52,4%, продовольственных товаров — на 24,3%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 17,9%, других товаров — на 2,5%.Ключевой причиной снижения внешнеторгового оборота Свердловской области в I полугодии является неблагоприятная макроэкономическая ситуация.«В январе-августе 2019 года сохранялась тенденция к замедлению мировой экономики, наблюдавшаяся во второй половине 2018 года. При этом присутствовали риски еще более существенного снижения темпов роста мировой экономики, связанные прежде всего с торговыми разногласиями», — говорится в обзоре ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики».Аналитики регулятора говорят о торговой войне между США и Китаем, а также о росте популярности политики протекционизма во всем мире.Еще одна причина снижения оборота — падение цен на сырьевые товары. Известно, что Свердловская область является экспортно ориентированным регионом, который специализируется на поставке на мировой рынок металлургической и военной продукции.«Цены на сырьевые товары, за исключением железной руды, в январе-августе 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было вызвано как различными факторами, специфичными для рынков соответствующих товаров, так и общим замедлением темпов роста мировой экономики», — отмечают аналитики ЦБ.В среднесрочной перспективе макроэкономическая ситуация вряд ли кардинально улучшится. Поэтому по итогам всего 2019 года можно ожидать сохранения негативной динамики внешнеэкономического оборота большинства экспортно ориентированных регионов РФ.