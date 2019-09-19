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Внешнеторговый кризис Среднего Урала
19 сентябрь 2019 (16:19)
По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Свердловской области в I полугодии 2019 года сократился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6 млрд 623 млн долл. США. При этом экспорт Среднего Урала за полгода снизился на 10,7%, импорт — на 8,4%.
Экспорт
Экспорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 861 млн долл. США, что на 19,7% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.
Основные экспортные поставки были осуществлены в Китай (11,9% от общего объема экспорта), США (10,2%), Германию (6,7%), Казахстан (6,4%), Кувейт (5,2%), Таджикистан (4,7%), Чехию (4,7%), Нидерланды (3,8%), Сербию (3,4%), Республику Беларусь (3,3%).
Больше всего во II квартале 2019 года сократился экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 44,6%); руд, шлаков, золы (на 30%); химической промышленности, каучука (на 12,7%); минеральных продуктов (на 10,4%); текстиля, текстильных изделий и обуви (на 4%); черных металлов (на 1,8%); меди и изделий из нее (на 0,9%).
Экспорт продуктов питания вырос на 19%, титана — на 0,8%, всех остальных товаров (не попавших в другие категории) — на 0,6%.
Импорт
Импорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 189 млн долл. США, что на 1,3% больше уровня соответствующего периода прошлого год.
Основные импортные поставки были осуществлены из Китая (19,4% от общего объема импорта), Германии (15,6%), Казахстана (13,8%), Италии (4,8%), Киргизии (3,6%), Перу (3,4%), Южной Африки (3,3%), Японии (2,9%), Мексики (2,7%).
Поставки кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократились на 29,6%, черных металлов — на 27%, текстиля и обуви — на 7%, минеральных продуктов, руд, шлаков, золы — на 4,4%, химической продукции — на 1,5%.
Импорт цветных металлов в Свердловскую область вырос на 52,4%, продовольственных товаров — на 24,3%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 17,9%, других товаров — на 2,5%.
Причины негативной динамики
Ключевой причиной снижения внешнеторгового оборота Свердловской области в I полугодии является неблагоприятная макроэкономическая ситуация.
«В январе-августе 2019 года сохранялась тенденция к замедлению мировой экономики, наблюдавшаяся во второй половине 2018 года. При этом присутствовали риски еще более существенного снижения темпов роста мировой экономики, связанные прежде всего с торговыми разногласиями», — говорится в обзоре ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики».
Аналитики регулятора говорят о торговой войне между США и Китаем, а также о росте популярности политики протекционизма во всем мире.
Еще одна причина снижения оборота — падение цен на сырьевые товары. Известно, что Свердловская область является экспортно ориентированным регионом, который специализируется на поставке на мировой рынок металлургической и военной продукции.
«Цены на сырьевые товары, за исключением железной руды, в январе-августе 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было вызвано как различными факторами, специфичными для рынков соответствующих товаров, так и общим замедлением темпов роста мировой экономики», — отмечают аналитики ЦБ.
В среднесрочной перспективе макроэкономическая ситуация вряд ли кардинально улучшится. Поэтому по итогам всего 2019 года можно ожидать сохранения негативной динамики внешнеэкономического оборота большинства экспортно ориентированных регионов РФ.
Экспорт
Экспорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 861 млн долл. США, что на 19,7% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.
Основные экспортные поставки были осуществлены в Китай (11,9% от общего объема экспорта), США (10,2%), Германию (6,7%), Казахстан (6,4%), Кувейт (5,2%), Таджикистан (4,7%), Чехию (4,7%), Нидерланды (3,8%), Сербию (3,4%), Республику Беларусь (3,3%).
Больше всего во II квартале 2019 года сократился экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 44,6%); руд, шлаков, золы (на 30%); химической промышленности, каучука (на 12,7%); минеральных продуктов (на 10,4%); текстиля, текстильных изделий и обуви (на 4%); черных металлов (на 1,8%); меди и изделий из нее (на 0,9%).
Экспорт продуктов питания вырос на 19%, титана — на 0,8%, всех остальных товаров (не попавших в другие категории) — на 0,6%.
Импорт
Импорт Свердловской области во II квартале 2019 года составил 1 млрд 189 млн долл. США, что на 1,3% больше уровня соответствующего периода прошлого год.
Основные импортные поставки были осуществлены из Китая (19,4% от общего объема импорта), Германии (15,6%), Казахстана (13,8%), Италии (4,8%), Киргизии (3,6%), Перу (3,4%), Южной Африки (3,3%), Японии (2,9%), Мексики (2,7%).
Поставки кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократились на 29,6%, черных металлов — на 27%, текстиля и обуви — на 7%, минеральных продуктов, руд, шлаков, золы — на 4,4%, химической продукции — на 1,5%.
Импорт цветных металлов в Свердловскую область вырос на 52,4%, продовольственных товаров — на 24,3%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 17,9%, других товаров — на 2,5%.
Причины негативной динамики
Ключевой причиной снижения внешнеторгового оборота Свердловской области в I полугодии является неблагоприятная макроэкономическая ситуация.
«В январе-августе 2019 года сохранялась тенденция к замедлению мировой экономики, наблюдавшаяся во второй половине 2018 года. При этом присутствовали риски еще более существенного снижения темпов роста мировой экономики, связанные прежде всего с торговыми разногласиями», — говорится в обзоре ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики».
Аналитики регулятора говорят о торговой войне между США и Китаем, а также о росте популярности политики протекционизма во всем мире.
Еще одна причина снижения оборота — падение цен на сырьевые товары. Известно, что Свердловская область является экспортно ориентированным регионом, который специализируется на поставке на мировой рынок металлургической и военной продукции.
«Цены на сырьевые товары, за исключением железной руды, в январе-августе 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было вызвано как различными факторами, специфичными для рынков соответствующих товаров, так и общим замедлением темпов роста мировой экономики», — отмечают аналитики ЦБ.
В среднесрочной перспективе макроэкономическая ситуация вряд ли кардинально улучшится. Поэтому по итогам всего 2019 года можно ожидать сохранения негативной динамики внешнеэкономического оборота большинства экспортно ориентированных регионов РФ.
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