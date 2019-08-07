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В России 26% несовершеннолетних живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума

7 август 2019 (15:01)

Согласно данным за 2017 год, в России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Об этом сообщается в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

Отмечается также, что в сельской местности проблема бедности семей стоит более остро. Так, сообщается, что 45% детей растут в малоимущих семьях. В домохозяйствах, имеющих в своем составе неполные семьи, этот показатель чуть ниже — 30,5%. В семьях с инвалидами различных групп уровень бедности составляет 27,4%.

Уровень бедности в многодетных семьях тоже высок: по данным Росстата, 52,2% таких семей за чертой бедности.

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