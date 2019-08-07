Важно
В России 26% несовершеннолетних живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума
7 август 2019 (15:01)
Согласно данным за 2017 год, в России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. Об этом сообщается в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».
Отмечается также, что в сельской местности проблема бедности семей стоит более остро. Так, сообщается, что 45% детей растут в малоимущих семьях. В домохозяйствах, имеющих в своем составе неполные семьи, этот показатель чуть ниже — 30,5%. В семьях с инвалидами различных групп уровень бедности составляет 27,4%.
Уровень бедности в многодетных семьях тоже высок: по данным Росстата, 52,2% таких семей за чертой бедности.
Отмечается также, что в сельской местности проблема бедности семей стоит более остро. Так, сообщается, что 45% детей растут в малоимущих семьях. В домохозяйствах, имеющих в своем составе неполные семьи, этот показатель чуть ниже — 30,5%. В семьях с инвалидами различных групп уровень бедности составляет 27,4%.
Уровень бедности в многодетных семьях тоже высок: по данным Росстата, 52,2% таких семей за чертой бедности.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России 26% несовершеннолетних живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума
- В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%
- Более 400 тыс. свердловчан живут за чертой бедности
- Более 400 тыс. свердловчан живут за чертой бедности
- За чертой бедности в России живут более 20 млн человек