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Россия отменила некоторые специальные экономические меры в отношении Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно подписанному указу, частично возобновляется действие соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года.



С 1 января 2016 года действие этого соглашения было приостановлено в части, касающейся поездок в РФ граждан Турции, имеющих общегражданские заграничные паспорта. При этом документ по-прежнему действовал для направляющихся в краткосрочные командировки граждан Турции со служебными паспортами.



Теперь, согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию.



Перечисленные меры были введены в результате кризиса отношений между Москвой и Анкарой после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. 28 ноября 2015 года был подписан указ президента «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

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