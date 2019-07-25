Екатерина Шихова: Екатеринбургу нужна новая культурная политика

Фотография со страницы Екатерины Шиховой в Instagram

— Я — учредитель агентства событий Dream team event. Команда наша существует с 2008 года, отсчет жизни агентства можно вести с первого нашего фестиваля, который мы устроили в 2009 году. Так что мы точно больше 10 лет делаем массовые мероприятия — как свои собственные, так и на заказ.В штате агентства 10 человек, и работы всем хватает. Иногда бывает даже слишком много. На большие мероприятия мы привлекаем дополнительных помощников, активно работаем с волонтерами, студентами, которые хотят пройти практику на больших ивентах.У каждого ивентора есть своя специализация. Мы специализируемся на крупных фестивалях-тысячниках. Можем, конечно, делать и более скромные мероприятия, но интереснее всего работать с массовой аудиторией, которую нужно осчастливить.Наш флагманский проект — фестиваль молодых дизайнеров «Сандарина», который проходит 4 раза в год и собирает 5-6 тысяч человек. Второй большой проект — фестиваль еды «Гастроном», который мы делаем совместно с «Теле-клубом». Он ежегодный, проходит летом и открывает официальную программу празднования Дня города. Кроме того, каждый год мы проводим большое количество клиентских мероприятий, которые делаем «на заказ». Это и корпоративы, и открытия заведений, презентации. Мы не занимаемся свадьбами и другими личными мероприятиями, но не исключаем, что если будет интересный заказ, можем попробовать себя и в этой сфере.Также я веду курс ивент-технологий в УрФУ. Туда привожу много практиков, своих конкурентов. На лекциях они делятся своим опытом. И получается очень интересно, даже я, казалось бы, все знающая про эту индустрию, узнаю много нового.— Это лето выдалось очень насыщенным. Каждый месяц мы организуем по фестивалю. Летняя «Сандарина», проведенная в коллаборации с «МЕГой», собрала 15-20 тысяч человек за один день. Тут мы побили все рекорды посещаемости предыдущих «Сандарин». Также вместе с маркетингом «МЕГИ» и «Оргмастером» мы сделали «СуперМегаФест» 14-15 июля. На мероприятие привезли Дорна и бельгийский коллектив Oscar & the Wolf. Тоже был очень масштабный проект. Впереди у нас очередной «Гастроном». Сейчас все силы агентства брошены на подготовку к нему.— Ей станет литературный квартал, от Камерного театра до памятника Пушкину. Перекроем улицу Пролетарскую. Территория очень маленькая, число участников будет большим. Поэтому приняли решения делать его два дня, чтобы успеть реализовать все проекты и дать возможность всем желающим принять участие в празднике. Иначе боимся, что будет давка.Одним из главных преимуществ этой территории являются большие газоны. Мы хотим, чтобы люди приходили на фестиваль, брали с собой пледы, ложились на траву, ели, общались. Это типичный европейский «ленивый» отдых, формат, при котором ты неспешно гуляешь. Сидишь или лежишь, где хочешь, наслаждаешься тем, что тебе интересно.— Стараемся отказаться. Процесс очень сложный. Далеко не всегда нас понимают участники. Все привыкли к пластику, всем это удобно. Но общемировая тенденция однозначна: Европа отказывается от одноразового пластика с 2020 года. Россия должна это сделать к 2025-му. Нужно начинать привыкать.Что касается технической стороны вопроса, то стараемся перейти на бумажные тарелки, которые быстро разлагаются в почве. Есть хорошие договоренности с производителями, несколько тысяч штук тарелок нам предоставят бесплатно, в рекламных целях. Раздадим их участникам. Стараемся отказаться от трубочек или переходить на бумажные — на один раз их должно хватить.Переходим на многоразовый пластик. Обязательно реализуем кап-шеринг — аренду кружек. Сделаем многоразовые красивые кружки с логотипами, будем выдавать их за залог. В течение дня из кружки можно будет пить, мыть ее на специальных станциях. А на выходе с фестиваля каждый может решить, что с ней делать: забрать ее себе или вернуть, получив обратно свой залог.— Несомненно, новая культурная политика нужна. Город стремительно развивается, появляется огромное количество самых разнообразных культурных активностей. Мне как представителю ивент-индустрии это особенно заметно — ведь мы при организации мероприятий затрагиваем самые разные культурные пласты, сталкиваемся с множеством разных тусовок. Невооруженным взглядом видно, что культурные практики у нас развиваются намного быстрее, чем вмещающая их инфраструктура. А это движение должно быть параллельным.— Главная проблема при проведении фестивалей, с которой мы сталкиваемся постоянно, — это отсутствие в Екатеринбурге площадок для массовых мероприятий. Зеленых летних площадок, где можно было бы отдохнуть и тем более — провести массовое мероприятие, практически нет. Многие проекты мы сейчас не делаем только потому, что нам банально негде.Есть ЦПКиО, но о нем даже не хочется говорить. Такое впечатление, что время там застыло в 90-х и не хочет двигаться вперед. Там просто невозможно делать современные мероприятия, в первую очередь из-за совершенно бессмысленных ограничений: там нельзя ходить и сидеть на газонах. Для современного ивента европейского формата это просто дикость. Кроме того, там вся инфраструктура встроена таким образом, чтобы «высасывать» деньги с посетителей. Ты идешь в парке не гулять и устраивать пикничок, а платить, платить и платить. Это оставляет самое неприятное впечатление.Все организаторы массовых мероприятий с нетерпением не первый год ждут, когда же ситуация с ЦПКиО, наконец, сдвинется с мертвой точки и у нас появится свой Парк Горького. Как только это произойдет, фестивальному движению будет дан очень мощный импульс для развития.— Плотника, Исторический сквер, площадь 1905 года, сквер на Драме — хорошие площадки, но только для открытых мероприятий. Там замечательно проходят те же День города или праздник барбекю. Но нам нужна возможность «закрыть» площадку, создать замкнутое пространство. Хотя бы для того, чтобы продавать билеты на мероприятие. Они у нас недорогие — по 100-200 рублей, но без них проект будет просто невозможно реализовать. К тому же сейчас сегментирование аудитории по интересам — основной тренд при организации ивентов. Это интересно и рекламодателям, и участникам: им хочется видеть тех людей, которым интересны их продукты, а не все подряд, как на открытых мероприятиях. На больших площадках такой возможности нет. Тот же сквер у Драмы и забор — теперь вещи совершенно несовместимые.Есть Харитоновский парк. Но он очень неухоженный и в нем очень сложный ландшафт. Большую сценическую площадку нужно ставить или на воде, или на специальные опоры, чтобы нивелировать неровности грунта. Это очень и очень дорого.Прошлый «Гастроном» мы делали в парке Павлика Морозова. Сейчас там, к сожалению, ремонт. Интересная площадка, мы считаем, что благодаря нашему мероприятию мы заново открыли ее для многих горожан. Но таких мест очень и очень немного.— Конечно, есть проблемы и с закрытыми площадками. Размещение той же «Сандарины» — огромная проблема. Долгое время мы работали на территории Свердловской киностудии. Но в какой-то момент она оказалась нам мала. Полтора года мы проводили маркет на третьем этаже торгового центра «Большой». Площадка существенно больше по размеру, но специфическое пространство не всем подходит. Попробовали в «Главном проспекте», но там просто очень мало места. По помещению на осеннюю «Сандарину» мы до сих пор решения не приняли.Открылся замечательный конгресс-центр на Новокольцовском тракте. Очень хорошее помещение. Но мы там мероприятие проводить не сможем: мешает транспортная доступность. Все-таки наш маркет — это часть субботнего времяпрепровождения, к нам заходят на час-другой, гуляя по городу. На ЭКСПО надо ехать специально, а это неудобно. У половины наших посетителей и машины-то нет. Да и в целом екатеринбуржцы не готовы выезжать куда-то за пределы центра, и это большая проблема. Для москвичей поехать на фестиваль за город — вполне нормально, для нас — нет.Есть «Ельцин-центр», есть «Хаят». Но это тоже весьма специфические площадки, они подходят далеко не под все мероприятия.Кроме того, городу страшно не хватает и культурных пространств для креативных коллабораций, постоянных выставок-маркетов дизайнеров, совместного творчества, обучения, проведения семинаров. Такие проекты как московские «Винзавод», «Стрелка», «Флакон», питерская «Новая Голландия», «Хлебзавод» во Владивостоке просто необходимы Екатеринбургу. Это центр развития культурной экономики, и вложения в них — частные и государственные — обязательно окупятся. У нас масса творческих людей, тех же дизайнеров, а уезжают в Москву они только потому, что здесь им негде выставиться. Каждый раз, когда бываю в наших столицах — страшно завидую им.— Есть, конечно, и финансовые вопросы. Сегодня в городе множество команд проводит массу прекрасных мероприятий, и большая часть из них делается, что называется, «на свои» — на деньги организаторов, посетителей, участников и спонсоров. В то же время в Европе нормальная практика — выделение грантов на проведение подобных мероприятий. Грантовые деньги позволили бы привлечь к участию в мероприятиях музыкантов, а значит — увеличить аудиторию, а значит — привести больше людей, в том числе и молодежи, оторвать их от улицы, от выпивки, включить в культурную жизнь.Другая существенная проблема — это огромное количество ограничений. Наша уральская «фишка» — очень строгие ограничения по алкоголю. В Москве, например, с этим куда проще. Но это можно легко пережить.Общая для всей страны проблема — фудтраки. Мы хотим быть похожими на Европу, вывозить на мероприятия красивые и удобные мобильные точки питания. Но они никак не прописаны в нашем законодательстве, с точки зрения ГИБДД их не существует, они не разрешены. Отдельные энтузиасты покупают машину, сталкиваются с кучей проблем и, как правило, в течение года продают ее тем, кто еще не в курсе всех существующих с фудтраком проблем. В результате их у нас катастрофически не хватает.Нормы Роспотребнадзора — это отдельный вопрос. Они не учитывают такого формата мероприятия, как фестиваль на открытом воздухе. Попытки подогнать реальность под жесткие рамки их требований каждый раз заканчиваются головной болью и кучей проблем.Третья большая часть неудобств связана с отсутствием городской инфраструктуры для проведения мероприятий. Возьмем такую мелочь, например, как биотуалеты. У нас они просто ужасные. В них не хочется заходить. Я была на фестивале в Вене, пришлось воспользоваться местным биотуалетом. Это же просто земля и небо. Он был чистым! И не только потому, что там люди другие. Он и устроен так, чтобы им было удобно пользоваться, чтобы он оставался чистым. Достаточно сказать, что там унитаз установлен по диагонали, и садясь на него, не приходится биться лбом о дверь, перед тобой много свободного пространства в углу. Почему у нас нельзя сделать так же?Другой пример. Мы хотим отказаться от пластика, но сталкиваемся с тем, что в городе нет программы нормального разделения мусора. Мы готовы поставить на фестивале контейнеры для раздельного сбора. Но их же просто нет. Будем, конечно, сами что-то придумывать.Решение этих вопросов — наличия площадок, снятия ограничений, появления инфраструктуры — позволило бы дать отрасли мощный стимул к развитию.